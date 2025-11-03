Căţeluşă aruncată de la etaj, de către un nemernic, după o ceartă cu soţia. Făptaşul fost reţinut de poliţişti

La data de 2 noiembrie 2025, în jurul orei 17:50, Poliția Orașului Călan a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat din localitate ar fi aruncat un câine de la etajul al doilea al apartamentului său.

Patrula de ordine publică deplasată imediat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În fața unui bloc situat pe o stradă din localitate, polițiștii au identificat un exemplar canin de talie mică, care se afla imobilizat pe ciment, fără reacție motorie specifică și prezentând semne evidente de durere și suferință fizică.

În urma verificărilor, s-a stabilit că animalul aparținea unui bărbat de 32 de ani, din orașul Călan, care, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict cu soția sa, ar fi recurs la acest gest violent, aruncând câinele pe fereastră.

La fața locului s-au deplasat și polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara, în vederea efectuării de verificări și examinării animalului. Aceștia au constatat că exemplarul canin aparține rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ 5 luni.

Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenței medicale de specialitate, unde a rămas internat.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de rănire cu intenție a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.

29 de animale salvate de la începutul anului

De la începutul acestui an, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au intervenit în numeroase situații în care animale se aflau în pericol, salvând viața a 25 de câini și 4 pisici, care au fost plasați în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost.

Polițiștii le reamintesc cetățenilor că orice formă de cruzime, violență sau neglijare a animalelor constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Sesizările privind abuzurile asupra animalelor pot fi făcute la numărul unic de urgență 112 sau direct la Biroul pentru Protecția Animalelor – I.P.J. Hunedoara.

Sursa foto: IPJ Hunedoara