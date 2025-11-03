Doi muncitori români prinși sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în Roma

Doi muncitori români prinși sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite în Roma.

Doi muncitori români au fost prinși luni sub dărâmăturile unei clădiri aflate în reabilitare în centrul Romei. Unul dintre muncitori a fost rănit ușor și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol, iar cel de-al doilea este blocat sub dărâmături, conștient.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că s-a autosesizat imediat prin Consulatul General al României la Roma și menține contactul permanent cu autoritățile italiene și cu Ambasada României.

Operațiunile sunt complexe, având în vedere riscul de noi prăbușiri și instabilitatea întregii clădiri, potrivit unui comunicat al MAE.

Reprezentanții ministerului mai precizează că un consul se află la fața locului pentru a coordona comunicarea cu autoritățile italiene și pentru a oferi asistență consulară, iar un alt consul s-a deplasat la unitatea medicală unde a fost transportat primul muncitor.

(sursa: Mediafax)

Foto: antena 3

