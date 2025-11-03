Muniție neexplodată, găsită în Timiș.

În cursul acestei dimineți, echipajul pirotehnic din cadrul ISU Timiș a fost solicitat pentru asanarea unor elemente de muniție neexplodată, găsite în extravilanul comunelor Săcălaz și Lovrin.

Prima sesizare a fost făcută în jurul orei 08:00, fiind informați despre găsirea unor elemente de muniție în apropierea localității Săcălaz. Au fost alertați de urgență pompierii pirotehnicieni care s-au deplasat la locul indicat de apelant.

La fața locului au fost găsite și asanate în siguranță 18 elemente după cum urmează: Proiectil Perforant cal. 45 mm (9 bucăți), Proiectil Perforant cal. 47 mm (1 bucată), Proiectil Perforant cal. 85 mm (3 bucăți), Proiectil Perforant cal. 88 mm (1 bucată), Proiectil Exploziv cal. 76 mm (1 bucată), 1 bucată focos și 2 carcase proiectil de cal. 76 mm.

Totodată, în jurul orei 10:45, printr-un apel pe numărul unic de urgență 112, am fost anunțați de către un cetățean, că a găsit pe câmp, în apropierea localității Lovrin, un element de muniție neexplodată.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, echipajul pirotehnic a identificat o bombă de aruncător cal. 82 mm, pe care a asanat-o în siguranță.

Muniția neexplodată a fost transportată și depozitată în condiții de siguranță. Aceasta va fi distrusă într-un mediu controlat la o dată ulterioară.

„Reamintim cetățenilor că, la descoperirea oricărui tip de muniție rămasă neexplodată, sunt interzise următoarele acțiuni:

atingerea cu mâna sau cu alte obiecte;

ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe;

comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase;

lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;

introducerea muniţiilor în foc;

topirea elementelor metalice ale muniţiilor;

tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;

folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte;

utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii, în scopuri artizanale;

demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente;

folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale acestor.

În cazul descoperirii unui astfel de obiect, anunțați imediat autoritățile la numărul unic pentru apeluri de urgență 112, indicând cu exactitate locul unde a fost găsit”, transmit reprezentanții ISU Timiș.