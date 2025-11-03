Eveniment caritabil la Timișoara. A 10-a ediție a Rovinhud Wine Show, unicul salon de vinuri din lume destinat persoanelor cu dizabilități.

A 10-a ediție Rovinhud Wine Show, unicul salon de vinuri din lume destinat persoanelor cu dizabilități, va avea loc în perioada 7 – 8 noiembrie, la Convention Center – Hotel Timișoara și va găzdui un salon de vinuri cu 21 de crame de top din țară, Ungaria, Republica Moldova și importatori, precum și 6 masterclass-uri pentru cei care doresc să înțeleagă și mai bine vinul.

Duminică, 9 noiembrie, va fi o zi întreagă dedicată asocierii mâncării cu vinul.

În cei 10 ani, Rovinhud a reușit să strângă peste 600.000 euro, pe care i-a folosit în sprijinul persoanelor cu dizabilități, organizațiilor destinate sprijinirii acestora precum și copiilor și adulților cu diferite nevoi speciale (tratamente, operații, echipamente medicale sau servicii care să le îmbunătățească calitatea vieții). Numai anul trecut Fundația Rovinhud a reușit să strângă 53.000 de euro care au fost folosiți pentru terapiile a 35 de copii cu dizabilități din județul Timiș.

“În 2014 am revoluționat conceptul de târg de vinuri din România. Am selectat expozanții în funcție de calitatea vinurilor, am organizat masterclassuri cu experți internaționali și tot profitul l-am folosit în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Toate acestea cu 100% voluntariat. Ediția a 10-a aduce pe lângă degustarea tradițională din sala expo și masterclass-urile pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniu, o zi întreagă dedicată asocierilor mâncării cu vinul, în trei restaurante de top din Timișoara.” declară Zoltán Szövérdfi-Szép, coordonatorul evenimentului.

Ca și până acum, la parter, în sala expo se vor putea degusta peste 200 de vinuri oferite de producători și importatori, participanții putând degusta și cel mai dulce vin care a fost vreodată la Rovinhud Wine Show: Esszencia cu 476 g/l rest de zahăr.

În sala masterclass, la etaj, a 10-a ediție se aniversează cu Champagne atât vineri, cât și sâmbătă sub îndrumarea celor doi experți din România: Ciprian Gal DipWSET și Előd Ádám.

18 Fetești negre vor fi în lumina reflectoarelor și opinia celor trei doamne vinificatoare de la pupitru: Betty Darabont, Clara Kardos și Nora Iriarte.

Skin, Orange, Amber va aduce în atenție vinuri un pic altfel, ieșite din tipar, prezentate de vechiul prieten al Rovinhud și al persoanelor cu dizabilități. Robert Joseph, consultant, jurnalist, oenolog și expert internațional ne va introduce în secretele cupajării/asamblării prezentându-ne vinuri create de el din Franța și Georgia, locul unde s-a născut vinul.

Ediția din acest an se va încheia la fel de spectaculos cum se deschide, cu un masterclass susținut de președintele Institute of Masters of Wine, Rod Smith MW, care ne va prezenta poate cea mai renumită zonă a lumii, Bordeaux, cu o linie extraordinară.

Duminică, se focusează pe asocierea mâncării cu spumantele și vinurile liniștite din România în cadrul unui Brunch și a unui Lunch, iar ziua se încheie cu o cină acompaniată de vinuri din lumea nouă, prezentate de australianul Hartley Smithers alături de Nora Iriarte din Spania.

Ca în fiecare ediție, toți experții care susțin masterclass-uri și cei peste 50 de organizatori participă 100% voluntar, iar întreg profitul obținut în urma evenimentului este destinat terapiilor pentru copiii cu dizabilități care au nevoie de sprijin financiar.

Programul de acces în sala expo la care se pot degusta din cele peste 200 de vinuri este: vineri între orele 16.00 – 22.00 și sâmbătă între orele 13.00 – 22.00.

Ca în anii anteriori sunt apreciați eroii de zi cu zi care donează sânge. Astfel că donatorii de sânge pot alege ziua în care au acces gratuit la ROVINHUD Wine Show, sala expo. Trebuie doar să prezinte adeverința pentru angajator.

Mai multe detalii despre program, invitați și bilete puteți găsi pe www.rovinhud.ro