Femeie lovită grav de o mașină pe trecerea de pietoni, la Timișoara

Luni seara, un bărbat de 62 de ani a condus un autoturism pe strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dinspre strada Ion Roată înspre strada Verde, iar la intersecția cu strada Carol Davila a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 63 de ani, care se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni.

La fața locului au sosit echipajele medicale, care au acordat primul ajutor femeii și au transportat-o la spital.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.