Anca Alexandrescu va candida din partea AUR pentru Primăria București

Partidul AUR a anunțat oficial că o va sprijini pe jurnalista Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost luată luni seara, în cadrul unei ședințe a conducerii desfășurate la Parlament, care a început la ora 19:00.

Partidul nu va avea, așadar, un candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Bucureștiului.

Membrii conducerii au votat în unanimitate pentru susținerea acesteia.

„Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită. Vă mulțumesc pentru votul în unanimitate”, a spus Anca Alexandrescu în cadrul ședinței alături de partidul AUR.

„Voi avea o campanie modestă, nu voi da bani la presă. Din punct de vedere politic poate Consiliul nu va fi de acord cu ce vom propune, dar îi vom avea alături pe bucureșteni. Cetățenii orașului trebuie să aibă același grad de confort, indiferent de sector. Vom aduce bani Bucureștiului și nu vom folosi banii publici așa cum fac ei astăzi. Voi fi în stradă din această săptămână și vom învinge”, a adăugat jurnalista Anca Alexandrescu.

George Simion a explicat că alegerea Ancăi Alexandrescu a fost făcută după o analiză amănunțită.

„Aveam în partid oameni capabili, dar am ales cel mai bine plasat candidat din zona suveranistă”, a spus George Simion.

„M-am consultat cu toți cei care ne simpatizează și din zeci de mii de comentarii care au venit pe rețelele de socializare, 99% răspunsuri au fost Anca Alexandrescu”, a mai declarat Simion.

Știrea inițială:

Conducerea AUR a decis luni seara că jurnalista Anca Alexandrescu va fi candidatul oficial al partidului în cursa pentru Primăria Capitalei, anunță Gândul.

Jurnalista Anca Alexandrescu va candida din partea AUR pentru Primăria Generală a Capitalei.

Decizia a fost luată luni seara.

Zilele trecute Anca Alexandrescu a anunțat că este susținută în cursa pentru București de George Simion și de partidul AUR.

Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD, reprezentat de Aurelian Pavelescu.

(sursa: Mediafax)