Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Mașină de șlefuit Kunding, aspirator mobil Festool, mașină pneumatică de canelare.

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitateal Fiscal Municipală Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2

Dosar de executare nr.1535

Nr. 415-23/22.10.2025

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 26, luna noiembrie, anul 2025 , ora 12.00, în Lugoj, str.Al. Astalas, NR.1-3, camera 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. RUXION-STIL S.R.L., licitaţia a patra:

Denumirea bunului mobil Descriere sumară Drepturile reale si privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei exclusiv TVA(lei) Cota TVA/neimpozabil scutit MASINA SLEFUIT KUNDING UNIQ-S , 3KW, 308VATI /50HZ MOTOR 0,55KW, GABARIT 200X2000MM stare uzura: NORMALA semne particulare: NU SUNT 19.670 21% ASPIRATOR MOBIL FESTOOL CTL36EAC RENOFIX , CU FURTUN SI CABLU DE CURENT stare uzura: NORMALA semne particulare: NU SUNT 1.615 21% MASINA PNEUMATICA DE CANELARE , MARCA HOFFMAN NR.W103 2100 , GREUTATE 32 KG, DIMENSIUNE GABARIT 740X650X835 MM stare uzura: NORMALA semne particulare: NU SUNT 8.780 21%

*) Regimul și cotele de txă pe valoare adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de tilul VII din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare; b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand

10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,

beneficiar Unitatea Fiscal Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul

Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000166; c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului

comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport; h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673