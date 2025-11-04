Lucrările la pasarela panoramică de la Cascada Bigăr se apropie de final.

Lucrările la pasarela panoramică din zona Cascadei Bigăr din Valea Minişului avansează vizibil, urmând să intre în etapa finală de finisaj și placare cu lemn. Proiectul, realizat cu sprijinul Companiei Naționale de Investiții (CNI), a întâmpinat câteva dificultăți tehnice din cauza terenului greu accesibil, însă echipa de constructori continuă să lucreze susținut pentru finalizarea obiectivului.

Pasarela panoramică este deja montată, în proporție de peste 90%. Mai sunt câteva detalii de finisaj care nu erau prevăzute în proiect și care au necesitat soluții suplimentare. Lucrând cu CNI, procedurile sunt mai complexe, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși să ducem totul la bun sfârșit”, a declarat pentru Radio Reşiţa primarul comunei Bozovici, Adrian Sergiu Stoicu.

Proiectul are ca scop modernizarea infrastructurii de acces într-o zonă turistică dificilă, contribuind la siguranța și confortul vizitatorilor, dar și la dezvoltarea turismului local.

Autoritățile estimează că, odată finalizate lucrările de placare și finisaj, pasarela panoramică va fi complet funcțională, oferind o legătură sigură și estetică între principalele puncte de interes din zonă.