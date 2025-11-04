Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Laptopuri, autoturism marca Audi

Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – Laptopuri, autoturism marca Audi.

D.G.R.F.P. Timişoara prin intermediul A.J.F.P. Timiş organizeazã in data de 26.11.2025 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr. 9 B, AMFITEATRU,   licitaţia următorului   bun  mobil proprietate a S.C. SPECTVOICE TECHNOLOGY SRL  .

Conform anunţului de vânzare nr. 19450/28.10.2025 -licitatia a II a  

Autoturism marca Audi model Q3, An  fabricatie: 2015, Capacitate cilindrica: 1968 CMC, Serie sasiu: WAUZZZ8U8GR045232, Nr. înmatriculare: TM04SPV,   –  preţ pornire licitaţie  48.196 lei +T.V.A.

Laptop 2 în 1 LENOVO YOGA C740- 15IML, NR. INV 3 preţ pornire licitaţie  1.596 lei +T.V.A.

SAMSUNG GALAXY S20 GRAY SINTARA 129970, . INV 4 preţ pornire licitaţie  986 lei +T.V.A.

Server DELL POWEREDGE R510, . INV  6 preţ pornire licitaţie 1.693 lei +T.V.A.

FLOWMON PROBE SERVER 20000, SFP NFR. . INV 8 preţ pornire licitaţie  16.298 lei +T.V.A.

Laptop INTEL CORE I7-10850H CPRO PROCESSOR SERIAL NO PF22QQYT,  INV 29 preţ pornire licitaţie  3.863 lei +T.V.A.

Laptop INTEL CORE I7-10850H VPRO PROCESSOR SERIAL NO PF22QWMP, . INV 28 preţ pornire licitaţie  3.863 lei +T.V.A.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara la secţiunea licitaţii si anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20251028141237_3264-9_3263-10_19450.pdf

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .

