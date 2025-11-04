Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Casă și teren în satul Duboz, comuna Nițchidorf, județul Timiș.

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul U.FO. Buziaş, vă face cunoscut că în data de 19 luna 10 anul 2025, ora 11, în localitatea Buziaş, str. Principală nr. 17 A, sediul Unităţii Fiscale Orăşeneşti Buziaş, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, cu preţ de pornire pentru Licitaţia II:

Preţ de pornire stabilit pentru licitaţia II:

Total bunuri imobile 289.588 lei *, respectiv:

– 289.588 lei- Casă tip P înscrisă în CF 400556 în suprafaţă de 98 mp situată în Com. Niţchidorf, sat Duboz, nr. 107, jud. Timiş şi Teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, înscris în CF 400556 în suprafaţă de 6.406 mp situat în Com. Niţchidorf, sat Duboz, nr. 107, jud. Timiş.

*) Nu se datorează TVA deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri – licitaţii – valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând Link-ul :

https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Buziaş, str. Principală, nr. 17 A, JUD. Timiş, sau la numărul de telefon 0256/321773.