Festivalul Vinului, la Timişoara: trei zile de petrecere, cu vinuri pe toate gusturile, preparate tradiţionale şi artişti îndrăgiţi în tot Banatul

Festivalul Vinului 2025 va avea loc la Timişoara, în weekendul 7–9 noiembrie , pe strada Gheorghe Lazăr nr. 15, vis-a-vis de Kaufland . Evenimentul promite trei zile de petrecere, cu bucate alese și vinuri pe toate gusturile, dar şi cu unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti români.

Vizitatorii vor putea savura o selecție variată de vinuri din podgorii renumite ale Timișului, dar şi din alte zone ale țării, iar pentru gurmanzi, bucătari iscuţi vor pregăti preparate tradiţionale.

De asemenea, mai mulţi producători locali vor oferi spre vânzare brânzeturi, carne, legume și fructe proaspete, toate provenite din gospodării și ferme din regiune.

Pe scena festivalului vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii populare și ușoare, într-un program artistic de zile mari. Printre invitați se numără Vlăduța Lupău, Liliana Laichici, Adrian Stanca, Ramona Vița, Carmen Biruescu, Teo Catarov & Band şi, înainte de toate, renumita trupă Compact.

Festivalul Vinului a fost, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai apreciate evenimente de gen de către timişoreni.

Organizatorii promit o ediție memorabilă, un adevărat festin al gusturilor, muzicii și bucuriei de a fi împreună.