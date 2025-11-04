Mai multe străzi din Timişoara rămân fără apă. Presiune scăzută în câteva localităţi din judeţ

Miercuri, 5 noiembrie, între orele 8-16, la intersecția Căii Torontalului cu strada George Ardelean se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kós, Martin Gemeinhardt, Dora D`Istria, Martha Bibescu, Sarmiza Bilcescu, Smaranda Brăescu, Sofia Ionescu-Ogrezeanu, Hariclea Darclee și Leonida Zamfirescu.

Tot pe 5 noiembrie, între orele 9-14, presiunea va fi scăzută în Buziaș, Nițchidorf, Blajova, Bethausen, Leucușești, Cutina, Cladova, Poieni, Crivina de Sus, Pietroasa și Colonia Fabricii pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii sunt rugaţi să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.