La Retim, informațiile sunt ascunse mai adânc decât gunoiul

Secretomanie maximă la societatea de salubrizare Retim, unde Consiliul Local Timișoara deține 50% din acțiuni, însă conducerea societății a refuzat cererea consilierilor locali de a li se prezenta concret contractele dintre Retim SA și alte entități ale grupului RER dar, mai grav, li s-a refuzat prezentarea transparentă a facturilor fiscale și plăților efectuate de Retim SA către firme din grupul care controlează în jur de 40% din serviciile de salubrizare din orașele și comunele din țară.

“Retim ține la secret documente în legătură cu activitatea economică a societății!

Mai exact, împreună cu colegii mei, Andra Lăpădatu, Sorin Ionescu, Răzvan Barta și Alexandru Szatmari , consilieri locali în Consiliul Local Timișoara, entitate ce are calitatea de acționar deținând 50% din acțiunile Retim SA și totodată în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor acestei societăți, am solicitat să ni se comunice următoarele:

1.Pentru intervalul 01.01.2020-23.10.2025, să ni se comunice toate Contractele încheiate de Retim SA cu SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL și orice altă societate comercială în cadrul căreia concernul RER deține un portofoliu egal sau mai mare de 50% din părțile sociale/ acțiuni;

2.Totodata, să ni se comunice facturile fiscale și plățile efectuate de Retim SA în baza contractelor solicitate la punctul 1, aferente perioadei de timp 01.01.2020-23.10.2025.

Motivul pentru care am solicitat aceste documente? Un semn de întrebare absolut legitim, referitor la sumele pe care Retim SA, societate în care, repet, CLT deține 50% din acțiuni, le-a plătit și le plătește în continuare diverselor firme înființate de celălalt acționar al societății, concernul nemțesc RER!

În mod evident, odată cu semnarea acestor contracte și efectuarea plăților aferente, suntem în situația în care profitul societății este diminuat, an de an, în detrimentul acționarului Consiliul Local Timișoara, dar în beneficiul firmelor din concernul nemțesc RER.

La ce nivel se ridică aceste sume, pentru ce servicii sunt plătite, fix asta vrem să aflăm în mod absolut întemeiat și legitim.

În răspunsul primit astăzi de la Retim, aflăm cu stupoare că în loc de documentele solicitate, suntem trimiși la plimbare!

Pe scurt, reprezentantul Retim motivează refuzul astfel:

a)pentru reprezentanții Retim, calitatea noastră de membri AGA nu are nicio relevanță, constată doar că nu suntem unul din cei 3 membri desemnați în CA și nici unul din cei 2 membri care reprezintă AGA Retim SA!

Convenabil spun eu, în condițiile în care în toți acești ani, niciunul din cei menționați de Retim nu i-a deranjat pe tema existentei acestor contracte și sumele plătite de Retim SA în baza acestor contracte de consultanță, închiriere autoturisme, utilaje etc.

b)în mod de-a dreptul hilar, reprezentantul Retim SA sugerează că documentele pe care le-am solicitat, ar putea fi exceptate de la aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, întrucât divulgarea acestora ar putea prejudicia interesele comerciale ale societății Retim!

Carevasăzică, eu, în calitate de acționar care vrea să știe ce se întâmplă cu banii mei, prejudiciez societatea. Acestea fiind spuse, ne întrebăm: Ce aveți de ascuns, domnilor?!”, a prezentat public situația, pe Facebook, consilierul local Roxana Iliescu, luni, 3 noiembrie 2025.

Au fost facturate fictiv multe servicii nerealizate

Singurele certitudini legate de activitatea Retim sunt că s-au facturat fictiv multe servicii nerealizate, cum ar fi spălarea pubelelor, apoi cel mai grav, declararea ca sortate a deșeurilor care se depozitează la deponeul de la Ghizela, deși s-a dovedit, în urma unui accident rutier și a controalelor, că sortarea nu se face. Ceea ce implicit a generat, în timp, două crize: umplerea rapidă la capacitate maximă a celulei 2 de depozitare, fără a notifica CJ Timiș care să demareze din timp construirea unei noi celule, dar și poluarea masivă cu levigat a solului și a pânzei freatice din zonă și a râului Timiș, tocmai din motive de proastă gestiune tehnică a depozitării deșeurilor la grămadă.

Consecințele directe, soluții găsite rapid de CJ Timiș, au fost o derogare pentru a construi celula 3, oprirea poluării, rezilirea contractului cu Retim, dar și găsirea de soluții de depozitare prin transportarea deșeurilor la deponeuri din județul Hunedoara și posibil, pe viitor, în Caraș-Severin, dacă va fi nevoie.

Deși autoritățile de mediu au constatat nereguli grave și au amendat operatorul, Retim a preferat o atitudine ostilă și secretomania vizavi de documentele care ar trebui să justifice activitățile pe care societatea susține că le-a prestat și le-a facturat.

Mai mult, Retim a pornit o agresivă campanie mediatică împotriva CJ Timiș și a președintelui Alfred Simonis, deși dovezile foto și video, vizitele la depoenul Ghizela și constatările inspectorilor de mediu dovedesc clar că este culpa celor de la Retim.

Abordare incredibilă

Aproape incredibilă a fost și abordarea prin care societatea de salubrizare a atacat în instanță CJ Timiș, pentru rezilierea contractului și pentru că a decis depozitarea gunoiului în alt județ, a contestat și dreptul CJ Timiș de a-și înființa propria firmă de gestionare a deșeurilor, iar Retim a mers până la a da în judecată Consiliul Județean Hunedoara, pentru că a acceptat să depoziteze deșeurile provenite din Timiș, deși decizia s-a luat legal și perfect aliniat cerințelor tehnice de mediu și de prevenire a poluării. Niște procese care dovedesc agresivitate și o posibilă culpă, căreia i-au răspuns cu un val de acțiuni în instanță.

Ce este “ putred ” în regatul Retim?

Retim a venit cu o temă de PR de autovictimizare, invocând interese ascunse imaginare pentru a nu mai opera în Timiș. Pe lângă atacurile neasumate din presă la adresa autorităților timișene și a CJ Timiș, RETIM SA a denunțat acțiuni de intimidare din partea reprezentanților Consiliului Județean Timiș și a altor autorități. Aceste acțiuni, pretind cei de la Retim, au constat în opriri selective și repetate doar ale vehiculelor marcate RETIM, deși în trafic se aflau și alte camioane. Lucru total fals și negat cu argumente de CJ Timiș și de autoritățile de mediu și de control în transporturi.

Culmea e că Retim a invadat spațiul mediatic, dar și rețelele de socializare cu reclame plătite, care prezintă compania ca pe una de standarde occidentale, mesajul către timișenii plătitori de servicii fictive fiind unul cu tentă de pedeapsă “prin responsabilizare”. Adică societatea le cere oamenilor, în clipuri video și articole plătite, să colecteze selectiv, în caz contrar anunțând diverse sancțiuni, deși tocmai Retim este în culpă pentru că nu a făcut selecția deșeurilor colectate, la stația de sortare.

În ampla campanie media menționată, RETIM SA a lansat campanii pentru a conștientiza populația, informând-o despre obligația colectării separate a deșeurilor și despre consecințele financiare ale nerespectării acesteia. RETIM SA a precizat că nerespectarea obligației de colectare separată poate atrage amenzi între 5.000 și 15.000 de lei, pentru persoanele fizice, și între 40.000 și 60.000 de lei, pentru persoanele juridice.

Prea multă „ceaţă”…

Retim, ca partea grupului RER, are o activitate deloc transparentă, însă investigații jurnalistice, dar mai ales auditări ale Curții de Conturi au scos la iveală nereguli financiare, dincolo de infracțiunile privind poluarea mediului.

Societatea Retim, care are ca acționari 50% Consiliul Local Timișoara și 50% SC RER TIMISOARA S.R.L., are închiriate mai multe autoturisme, autoutilitare și autogunoiere chiar prin grupul-mamă RER din Germania, în schimbul unor sume fabuloase. Și asta se întâmplă, an de an, de aproape de trei decenii, de când societatea se îndeletnicește cu salubrizarea orașului de pe Bega.

Unele dintre mașini, așa cum arată documentele, sunt închiriate cu sume fabuloase, în fiecare lună, de către Retim SA de la o serie de societăți din cadrul RER. Așa că pentru o autogunoieră se plătesc lunar între 9.000 și 13.500 lei, pentru o autoutilitară se achită între 2.000-2.500 lei, iar pentru autoturisme sumele fluctuează între 750 lei și 1,800 lei.

La finalul lunii iulie 2024, numărul de autogunoiere închiriate, numai pentru Secția Salubritate 1 Timișoara, a fost de 44 de unități, în primă fază. În condițiile în care traseele de colectare, care trebuie executate zilnic, sunt în număr de 58-60. Deci, vorbim despre o supraîncărcare a schemei.

Așadar, se poate observa că Retim nu are în patrimoniu mașinile cu care ar trebui să execute contractul cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Deșeuri Timiș (ADID) și, astfel, sume importante de bani sunt transferate în conturile grupului german RER Ecologic Grup, în detrimentul Consiliului Local Timișoara.

Mai mult, tot din actele consultate de presa de investigație, rezultă că, iarăși, la începutul lunii august 2024, Retim a mai închiriat un număr de 8 autogunoiere care aparțin tot grupului RER. La acest moment doar Secția Salubrizare 1 are un parc auto format din 96 de autogunoiere, din care 52 sunt închiriate de la grupul german RER.

Oricum, schema cu închiriatul de mașini nu e de ieri sau de azi, ci din 1997. Mai exact, de când Consiliul Local Timișoara a intrat în asociere cu SC RER Timișoara SRL, formând Retim Ecologic Service SA, într-o variantă de 50-50%. Că a știut sau nu – în schimb, nu a verbalizat-o niciodată! – încă de la bun început, de la înființarea societății, Consiliul Local Timișoara nu s-a înfrățit cu oricine.

În spatele asociatului administrației locale, SC RER Timișoara SRL, stau alte două entități, la nivel de acționariat: RRR Remmert Recycling Romania GMBH din Germania (95%) și Kevil Enterprises Limited din Cipru (5%). Da, o firmă offshore, dintr-un cunoscut paradis fiscal, este minoritară în Retim SA.

Există suspiciunea că, prin acest offshore, parte din profitul grupului este scos în afara țării, prin cunoscuta metodă a “optimizării fiscale”.

Ce indicii sugerează că profitul ar putea “ieşi” din România sau că au loc fluxuri care ridică semne de întrebare?

Dacă RETIM plăteşte chirii (“leasing intern”) către alte firme ale grupului RER (eventual cu sediul sau acţionar german) pentru utilaje, atunci sumele respective ar putea reduce profitul reinvestit sau impozitul pe profit în România şi ar putea conduce la transfer de bani către entităţi din afara ţării. Articolul susţine acest mecanism („închiriatul de maşini … din cadrul RER”) în cazul Timişoara.

Firma offshore Kevil Enterprises Limited din Cipru este acţionar minoritar în RETIM prin interpuşi.

Din perspectiva controlului asupra utilajelor: dacă utilajele sunt închiriate, în loc să fie în proprietatea RETIM, atunci profiturile pot fi mai uşor mutate către proprietarii utilajelor, în cadrul grupului sau entităţii afiliate. RETIM este deţinută 50% de Consiliul Local Timişoara (sau societate asociată) şi 50% de compania germană din cadrul RER Group.

RETIM are un profit net raportat pentru anul 2024 de aproximativ 33,611,066 RON.

Rapoartele Curții de Conturi / Camerei de Conturi care menționează RETIM, accesibile din documente publice sau pagini conexe: Raport de audit de conformitate (ad-hoc) — „Retim Ecologic Service S.A. (operator delegat)” — conțin observații privind monitorizarea colectării deșeurilor și conformitatea contractelor de delegare; constatările Curții referitoare direct la activitatea operării serviciului; Raport financiar / audit (Nr. 5081 / 22.01.2025) — raport de audit financiar emis de Camera de Conturi Timiș (conține sinteză constatări financiare pentru entități verificate, inclusiv mențiuni legate de RETIM în contextul auditului local); Raport de follow-up privind măsuri neîndeplinite (Follow-up) — urmărește modul în care s-au pus în aplicare măsurile dispuse anterior în legătură cu RETIM; conține referiri la măsuri rămase nefinalizate; Raport / notă (Nr. 43110 / 12.06.2024) — conține observații detaliate privind acte și documente legate de activități/contracte (mențiuni punctuale despre documentația RETIM); Rapoarte/fișiere vechi sau mențiuni în rapoarte locale (ex. descărcări / anexă 2075 etc.) — Curtea de Conturi are și rapoarte mai vechi în care apare RETIM (2013-2020), utile pentru istoric.

Istoricul jocului cu acționariatul Retim, respectiv 50% deținute de entități private, este unul vechi de peste 10 ani. Încă din 2016, o investigație a Pressalert releva, cu documente, că societatea de salubrizare și-a schimbat jumătate din acționariat în primăvara lui 2015, iar modificarea s-a realizat pe ascuns, fără ca cealaltă parte care deține 50%, Consiliul Local Timișoara, să fie informată și fără să aprobe modificarea actului constitutiv al societății.

Conform actelor depuse la Registrul Comerțului, în AGA de la Retim Ecologic Service SA, în şedinţa din 8 aprilie 2015, s-au votat mai multe modificări ale actului constitutiv, printre altele înlocuindu-se unul dintre acționarii companiei – în locul RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL, care avea un capital social de 7.880.000 lei a apărut SC RER Timișoara SRL, cu un capital social de doar 647.600 lei.

”Retim Ecologic Service SA nu mai este ce a fost. La ora actuală, CL Timișoara nu mai este asociat cu firma cu care a fost iniţial, ci cu altă companie, iar acest lucru s-a făcut în cel mai mare secret. Acționariatul din RETIM a fost schimbat și actul de constituire a fost schimbat în secret, fără a exista o aprobare a CL Timișoara, care e acționar cu 50%. Așa cum s-au votat toate modificările la actul de-a lungul timpului, așa ar fi trebuit să se întâmple și acum. Interesant este că în extrasul hotărârii AGA depus la Registrul Comerţului nu apare explicit niciunde schimbarea acţionarului, ci doar actul constitutiv direct modificat”, arăta la acel moment jurnalistul Dragoș Boța, care era proprietarul site-ului de investigații Pressalert și realizator al talk-showului Pressalert Live.

”Din firma mamă s-au desprins două societăți, două persoane juridice diferite. Valoarea acestor SRL-uri, în bani, capital socialul, este mult mai mică. Acesta contează foarte mult dacă acționarii Retim de exemplu ajung să plătească penalizări pentru proiecte europene, cum ar fi cel de salubrizare. Dacă Retim avea un acţionar RER Recuperare Ecologică şi Reciclare SRL cu un capital social de 7.880.000 lei, acum acționar e SC RER Timișoara SRL cu un amărât de 647.600 de lei, un acționar mult mai sărac. Cum în spate acționarul german controlează ambele SRL-uri, prin această manevră partea germană și-a securizat afacerea mare. Această societate e de asemenea acționar în alte societăți de salubrizare din România lucru foarte important”, a adăugat jurnalistul Dragoş Boţa.

Acesta a prezentat şi o ordine cronologică care dovedeşte că totul a fost un plan foarte bine pus la punct de acţionarul german. Proiectul de divizare parţială al societăţii mamă RER Recuperare Ecologică şi Reciclare SRL a fost întocmit în 25 iulie 2014. În 7 octombrie 2014, AGA de la Retim Ecologic Service SA a votat cumpărarea Mercedes-ului care a ajuns în folosința Primăriei Timișoara.

În 5 decembrie 2014, acţionarul german solicită oficial divizarea parţială a RER Recuperare Ecologică şi Reciclare SRL şi apariţia RER Timişoara SRL şi RER Bucureşti SRL. În 9 decembrie 2014, Consiliul Local Timişoara a acceptat Mercedes-ul. În 9 ianuarie 2015, limuzina ajunge în curtea Primăriei Timişoara. În 13 ianuarie, primarul iniţiază un proiect de HCL pentru a susţine punctul de vedere al Retim la ADID, în disputa cu Direcţia de Mediu a municipalităţii pe tema penalităţilor pentru nerealizarea staţiei de compostare.

În 23 ianuarie 2015, Tribunalul Bucureşti încuviinţează divizarea parţială. În 8 aprilie 2015, RER Timişoara SRL devine noul acţionar al Retim Ecologic Service SA. În 8 decembrie 2015, primarul de atunci, Nicolae Robu, a introdus în procedură de urgenţă un proiect de HCL prin care încearcă să dea monopol societăţii Retim.

Atunci când s-a înființat, Retim SA și-a asumat un program de investiţii. Retim SA trebuia să-l realizeze pentru că avea toate condițiile. Nerealizând până în ianuarie 2014 staţia de compostare, contractul obliga societatea să plătească 10.000 de lei pe zi, suma ajungea la 7.300.000 lei penalități (1,8 milioane euro).

În al doilea rând, Primăria Timișoara făcea parte dintr-un program european pentru deşeuri menajere care cuprindea tot judeţul. Timișoara risca penalități mai mari de două milioane de euro. Faptul că acționarul german și-a redus atunci capitalul genera vulnerabilitatea de a avea consecințe nefaste în cazul unei proceduri de insolvență. În cazul unei proceduri de insolvență, ”noul Retim” ar fi solicitat protecția legii insolvenței și atunci o societate în insolvență cu un capital redus de zece ori ar fi fost practic de neexecutat. Primăria Timișoara ar fi rămas păgubașă, și implicit cetățenii orașului. Ceea ce implica și ca Timișoara să rămână fără gestiunea deșeurilor.

Ulterior, de abia în anul 2025, Primăria Timișoara a inițiat înființarea propriei societăți de salubritate. La începutul anului acesta, conform HCL 29/2025, noua societate a municipalității, Salubrizare Timișoara SRL, are un capital social de 35,4 milioane de lei. Adică 100 de părți sociale de 354.000 de lei, integral deținute de Consiliul Local Timișoara.

Noua societate a Primăriei Timișoara care se ocupă de curățenia din oraș are o structură mamut. Dezvăluirea a fost făcută de consilierul local Roxana Iliescu. 251 de posturi sunt cuprinse în organigrama cu care societatea pleacă la drum. Numai 160 sunt însă de muncitori care vor curăța efectiv străzile.

Deși primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcău se laudă cu noua societate, aceasta încă lucrează cu utilaje închiriate de la fost firmă cu care a existat contract pe oraș, Brantner.

Edilii anunțau în cursul verii că au sosit noi utilaje mari, potrivite pentru curățenia bulevardelor. Au testat mașinile mici de salubrizare, care deja sunt folosite pe străduțele înguste din cartiere. În paralel, SaluT are în derulare o licitație de 9 milioane de euro pentru noi dotări – de la automăturători mari și mici, până la autobasculante și autoutilitare. Însă achizițiile nu s-au concretizat nici până astăzi, în noiembrie 2025.

Rapoartele relevante, care dovedesc activitatea Retim, pot fi consultate mai jos: