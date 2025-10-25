Stadiul investigațiilor arheologice efectuate în cadrul Studiul de Fezabilitate al Drumului de Mare viteză „Filiași-Lugoj”. Video

Investigațiile arheologice programate în etapa Studiilor de fezabilitate reprezintă o activitate esențială pentru adoptarea celor mai adecvate soluții tehnice în faza de execuție.

Acestea permit identificarea, din timp, a eventualelor situri arheologice sau elemente de patrimoniu aflate pe traseul viitorului drum, evitând astfel posibile modificări de proiect sau întârzieri în derularea lucrărilor.

În acest context se înscriu studiile arheologice preliminare și cercetările de teren derulate în cadrul obiectivului de infrastructură rutieră „Drum de mare viteză Filiași – Drobeta Turnu Severin – Lugoj”, împărțit în patru contracte distincte:

Drum de mare viteză Filiași – Drobeta Turnu Severin, Drum de mare viteză Drobeta Turnu Severin – Domașnea, Drum de mare viteză Domașnea – Caransebeș, Drum de mare viteză Caransebeș – Lugoj.

Pentru fiecare contract, instituțiile muzeale desfășoară investigațiile de teren, elaborează rapoartele arheologice și formulează recomandări pentru etapa de execuție, în funcție de rezultatele obținute în urma cercetărilor.

Stadiul actual al studiilor arheologice

Culoarul Drumului de mare viteză Filiași – Drobeta Turnu Severin: cercetătorii Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca au finalizat verificarea potențialului arheologic al traseului, identificând 16 situri care vor fi cercetate în etapa următoare a proiectului.

Culoarul Drumului de mare viteză Drobeta Turnu Severin – Domașnea: a fost finalizată etapa preliminară a studiului arheologic, urmând desfășurarea diagnosticului arheologic intruziv pentru identificarea și delimitarea siturilor arheologice aflate pe amplasamentul proiectului. Investigațiile sunt realizate de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca.

Culoarul Drumului de mare viteză Domașnea – Caransebeș: s-a încheiat etapa preliminară a studiului arheologic, iar în perioada următoare va fi efectuat diagnosticul arheologic intruziv. Instituția responsabilă este Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București.

Culoarul Drumului de mare viteză Caransebeș – Lugoj: specialiștii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia se află în faza de verificare a potențialului arheologic al traseului, până în prezent fiind identificate și delimitate două situri arheologice care nu impun modificări ale proiectului.