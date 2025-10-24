Varujan Vosganian la Casa Bredicenilor.

Scriitorul Varujan Vosganian, președintele în exercițiu al Uniunii Scriitorilor din România, se va afla marți, 28 octombrie, în municipiul Lugoj, pentru a-și prezenta volumul ”Dublu autoportret”, recent apărut la Editura Polirom din Iași.

Oficiile de prezentare ale cunoscutului scriitor și om public vor fi făcute de confratele întru litere, scriitorul și eseistul timișorean Mircea Mihăieș. Organizat de Biblioteca Județeană Timiș, cu sprijinul administrației municipale, evenimentul editorial va fi găzduit cu începere de la ora 17, la Casa Bredicenilor din strada V.V. Delamarina.

Construit în spiritul docu-drama, având adică drept punct de pornire un context real, cunoscut îndeaproape de autor (întâmplările revoluționare din Decembrie 1989), cel mai recent roman al scriitorului Varujan Vosganian – un nume cu rezonanță de peste trei decenii în spațiul literar românesc – constituie, inevitabil, o invitație la meditație și analiză.

Prezența de la Lugoj face parte dintr-un mai amplu turneu de prezentare editorială în vestul țării, în cadrul căruia autorul va mai poposi, printre altele, la Timișoara și Oradea.

CITEȘTE ȘI: Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu