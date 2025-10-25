Tur ghidat prin expoziţia „Wisdom in the Absence of Power Structures”, la Kunsthalle Bega.

Kunsthalle Bega va găzdui miercuri, 29 octombrie, cu începere de la ora 18, un tur prin expoziția „Wisdom in the Absence of Power Structures”, ghidat de însăși curatoarea acesteia, Georgia Țidorescu.

„Vă invităm la o plimbare în expoziție cu Georgia Țidorescu și energia ei molipsitoare, o discuție prietenoasă despre empatie, actul curatorial și deschiderea autentică față de artiști și ideile lor. Cu acest prilej, veţi putea admira lucrări semnate de artistele plastice Miriam Austin, Floriama Cândea, Ioana Cîrlig, Lera Kelemen şi Marine Nouvel.

<< Wisdom in the Absence of Power Structures>> , parte a Bega Art Prize, funcționează ca o structură non-ierarhică, care crește prin dialog, conexiune și schimb. Nu este o concluzie, ci un început, o platformă unde practicile artistice și de cercetare se pot întâlni, se pot împleti și continua să evolueze. Asemeni rețelelor fungice care au inspirat-o, expoziția refuză linearitatea și se dezvoltă prin interconectare, creând un teren comun din care pot răsări și crește noi forme de colaborare,” au transmis organizatorii.

