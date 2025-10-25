Tur ghidat prin expoziţia „Wisdom in the Absence of Power Structures”, la Kunsthalle Bega

Cultură/Educaţie
Publicat în de Codrina Tomov
Fără comentarii
Tur ghidat prin expoziţia „Wisdom in the Absence of Power Structures”, la Kunsthalle Bega

Tur ghidat prin expoziţia „Wisdom in the Absence of Power Structures”, la Kunsthalle Bega.

Kunsthalle Bega va găzdui miercuri, 29 octombrie, cu începere  de la ora 18, un tur prin expoziția  „Wisdom in the Absence of Power Structures”,  ghidat de însăși curatoarea acesteia,  Georgia Țidorescu.

„Vă invităm la o plimbare în expoziție cu Georgia Țidorescu și energia ei molipsitoare, o discuție prietenoasă despre empatie, actul curatorial și deschiderea autentică față de artiști și ideile lor. Cu acest prilej, veţi putea admira lucrări semnate de artistele plastice  Miriam Austin, Floriama Cândea, Ioana Cîrlig, Lera Kelemen şi  Marine Nouvel.

<< Wisdom in the Absence of Power Structures>>  , parte a Bega Art Prize, funcționează ca o structură non-ierarhică, care crește prin dialog, conexiune și schimb. Nu este o concluzie, ci un început, o platformă unde practicile artistice și de cercetare se pot întâlni, se pot împleti și continua să evolueze. Asemeni rețelelor fungice care au inspirat-o, expoziția refuză linearitatea și se dezvoltă prin interconectare, creând un teren comun din care pot răsări și crește noi forme de colaborare,”  au transmis organizatorii.

Acest proiect este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, însă  nu reprezintă neapărat poziția AFCN.  Organizaţia aminziză nu este responsabilă pentru conținutul proiectului sau pentru modul în care pot fi utilizate  rezultatele lui.

Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

CITEȘTE ȘI: Stadiul investigațiilor arheologice efectuate în cadrul Studiul de Fezabilitate al Drumului de Mare viteză „Filiași-Lugoj”. Video

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *