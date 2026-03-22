Spectacol extraordinar de tango argentinian la Cinema Timiş

Libertango este spectacolul incendiar de tango argentinian pe care artiștii de la Cluj Tango Orchestra îl propun timișorenilor care vor fi prezenți vineri, în 26 aprilie, cu începere de la ora 19, la Cinema Timiș.

”Avem bucuria să revenim im fața publicului din Timișoara cu un concept de spectacol inedit și savuros în acelai timp, care o are în centrul atenției pe binecunoscuta solistă a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, mezzosoprana Iulia Merca.

O voce puternică și rafinată vă invită să ascultați cele mai frumoase lucrări ale genului, un omagiu adus muzicii de tango argentinian în toată splendoarea lui.

Veți regăsi în repertoriul orchestrei celebrele tangouri care au sedus generații întregi, un tur de forță prin cele mai frumoase lucrări ale epocii de aur până la misteriosul tango nuevo al lui Astor Piazzolla, dar şi piese din perioada de aur a tangoului argentinian.

<Cluj Tango Orchestra> este formată din muzicieni români profesioniști, membri ai Operei Naționale din Cluj-Napoca, ai Operei Maghiare, ai Colegiului de Muzică <Sigismund Toduţă> şi ai Academiei Naționale de Muzică <Gheorghe Dima>.

Aceasta concertează in parteneriat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu Ambasada Republicii Argentina în România.

Cu o vastă experiență scenică de peste 170 de spectacole, atât pe scenele Filarmonicilor din țară, cât și ale festivalurilor de tango argentinian din România și din străinătate, aducem în fața publicului larg, magia muzicii de tango argentinian.

Iulia Merca este mezzosoprană la Opera Națională Romănă Cluj-Napoca. Cu o prezență scenică impunătoare, cu o voce inconfundabilă, în 20 ani de activitate a debutat în peste 40 de roluri de operă, operetă sau musical, atât în țară cât și în străinătate.

Activitatea artistică a Iuliei cuprinde concerte camerale de muzică și poezie, spectacole de musical, operă și teatru, interpretările sale fiind apreciate pe numeroase scene ale lumii: Tokyo, New York, Kulu- India, Viena, Praga, Paris, Roma.

A obținut marele premiu la concursul internațional de Canto <Haricleea Darclee>, premiul I la Festivalul Lied-ului românesc (Brașov, 2003), premiul pentru cea mai bună solistă în cadrul Festivalului Operelor Naționale de la Iași.

Irina Indrei este pianistă la Colegiul de Muzică <Sigismund Toduţă> și la Opera Maghiară Cluj-Napoca.

Absolventă a Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca, cu o activitate scenică diversă, iubitoare a muzicii de tango și pasionată a lucrărilor de Astor Piazzolla, Irina este <motorul> armonic şi ritmic al orchestrei.

Este un instrumentist complet, cu o bogată experiență scenică, actualmente fiind profesor titular la Colegiul de Muzică <S. Toduță>, catedra pian și pianist corepetitor la Opera Maghiară Cluj-Napoca, de asemenea doctorandă a Academiei de Muzică << Gheorghe Dima>> în specializarea Muzică de Tango Argentinian .

Sorin Robert Indrei, absolvent al Facultății de Muzică din București, membru fondator al Asociației <Cluj Tango Orchestra>, Robert este primul român care cântă la bandoneon în cadrul unei orchestre.

Se specializează în mod constant în arta bandoneonului, fiind cursant al profesoarei Yvonne Hahn – Franța și al maestrei Adelin Pais – Argentina, având o evoluție frumoasă în ultimii ani pe scenele festivalurilor de tango argentinian din România.

De peste şase ani este muzicianul care se ocupă de managementul orchestrei, cu un număr impresionant de peste 170 de concerte puse în scenă în toată țara.

Emanuel Elcean, licențiat în contrabas la Academia Națională de Muzică <Ghe. Dima> din Cluj-Napoca, este un obișnuit al scenelor și al sălilor de concerte încă din perioada liceului.

Cu o tehnică frumoasă și precisă, acesta împlinește suportul armonic al orchestrei. Spune despre el ca nu și-ar mai vedea viața altfel decât alături de contrabasul lui. Colaborator al unor Filarmonici de renume internațional precum Filarmonica de Stat Transilvania, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica Braşov sau Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Emanuel este un pilon de bază al orchestrei noastre de tango. De asemenea, face parte și din Orchestra Regală de Tineret.

Violoncelistul Adrian Lup îşi începe studiile muzicale la vârsta de nouă ani.

A absolvit Liceul de Muzică <Sigismund Toduță> din Cluj-Napoca, precum și studiile universitare și de master în cadrul Academiei Naționale de Muzică <Gheorghe Dima> din Cluj-Napoca.

Pe parcursul formării sale artistice a studiat cu profesori precum Gabriel Rîpă și Maria Mărginean, beneficiind totodată de îndrumarea artistică a violoncelistului Octavian Lup.

A participat la numeroase masterclass-uri susținute de violonceliști de renume, printre care Marin Cazacu. Activitatea sa artistică include colaborări cu orchestre precum New Hope Orchestra și Young Famous Orchestra, precum și o colaborare de doi ani cu Filarmonica de Stat Satu Mare.

Este laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale și participant la olimpiade de specialitate. În prezent activează ca profesor de violoncel la Liceul de Muzică <Sigismund Toduță> din Cluj-Napoca.

Violonista Milena Vădan, absolventă a Colegiului de Muzică <S. Toduță>, este o iubitoare a muzicii de tango, actualmente fiind studentă la Academia Națională de Muzică <Gheorghe Dima> la profesorul Vlad Raceu.

Fiică de lutier, face cunoștință cu muzica de mică, având încă trei frați, toți muzicieni. Milena spune despre ea că face muzica din inimă când urcă pe scenă, de fiecare dată.

Vor dansa pentru dumneavoastră dansatori profesioniști de nivel național şi internațional, ” au transmis organizatorii spectacolului de la Cinema Timiş.