Canalizare pentru două sate din Timiș

Două sate din imediata vecinătate a municipiului Lugoj – este vorba despre Hereziș și Valea Lungă Română, ambele arondate comunei Coșteiu – vor beneficia în curând de rețele locale de canalizare, grație unei investiții în valoare de 17, 3 milioane de lei, inclusiv TVA.

Cea mai mare parte a sumei este, firesc, alocată investiției de bază, care va absorbi aproape 13 milioane din total, iar diferența va acoperi costurile cu utilitățile, proiectarea, organizarea de șantier și celelalte costuri asociate.

Situat lângă accesul la autostradă, satul Hezeriș numără în prezent circa 270 de locuitori, în vreme ce Valea Lungă Română are puțin peste 140 de locuitori.