Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 23 – 27 martie

Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 23 - 27 martie

Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 23 – 27 martie

Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 23 – 27 martie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.

Județul Timiș

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Luni, 23.03.202609:00 – 17:00HodoniAlte detalii: Partial
Luni, 23.03.202609:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Partial
Luni, 23.03.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr b-dul Petre Tutea (p), str. Kossuth Lajos (p),str. Baladei (p), str. Mikszath Kalman (p), str. Ludovic Spiess (p), str. Emil Cioran (p), str. Kodaly Zoltan (p), str. Mures (p), str. Poeziei
Luni, 23.03.202609:00 – 17:00JimboliaNr str. L. Rebreanu (p),T. Vladimirescu (p), Constantin Brancoveanu(p), Spre Vest(p), Spre Nord(p), I. Slavici(p), Alte detalii: Partial
Luni, 23.03.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Take Ionescu nr. 61
Luni, 23.03.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Luni, 23.03.202610:00 – 14:00TimișoaraNr str. Gheorghe Lazar nr. 3
Marți, 24.03.202608:30 – 15:30SinersigAlte detalii: Partial
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00PoieniAlte detalii: Poieni TV, Poieni Cheia
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00LugojNr Str. 20Decembrie Partial
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00Crivina de Sus
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Sarmiza Bilcescu, str. Martha Bibescu
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr str. Panselutelor (p), str. Somes (p), str. Rembrandt (p), str. Crisurilor (p), str. Lalelelor (p), str. Henri Coanda (p), str. Bega (p), str. Arhimede (p), str. Timis (p), str. Tisa (p), str. Aurel Vlaicu (p), str. Lacramioarelor (p)
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00IzvinAlte detalii: Partial
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00Fărășești
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00Găvojdia
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00Homojdia
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Marți, 24.03.202609:00 – 17:00PietroasaAlte detalii: Pietroasa TV
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00Gladna RomânăAlte detalii: Statie Apa Gladna Romana
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00Lățunaș
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00Zolt
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str. Cernei Partial
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00Diniaș
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Partial
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Partial
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00CorneștiAlte detalii: Partial
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00Bencecu de Sus
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr str. Caras, str. Torda (p), str. Teatrului (p), str. Freziei (p), str. Torda (p), str. Iza (p), str. Lalelor (p), str. Nuvelei (p), str. Modena (p)
Miercuri, 25.03.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Pop de Basesti nr. 39
Miercuri, 25.03.202610:00 – 18:00TimișoaraNr str. Visinului nr. 4
Joi, 26.03.202609:00 – 17:00Giarmata ViiNr str. Privighetorii (p), str. Teilor (p), str. Pelicanului (p), str. Plaiului (p), str. Rodiilor (p), str. Cocorilor(p), str. Albastrosului (p), str. Salciua (p), str. Lamaitei (p)
Joi, 26.03.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr str. Lalelelor, str. Jiu (p), str. Sirius (p), str. Nicolae Grigorescu (p), str. Alunului (p), str. Ferventia (p), str. T. Vladimirescu (p), str. Buenos Aires (p), str. Dorului (p), str. Gabor Anton (p),str. Valentina (p), str. Arieseni (p), Alte detalii: str. Superba (p)
Joi, 26.03.202609:00 – 17:00TimișoaraNr str. Dimitrie Dinicu nr. 7
Joi, 26.03.202609:00 – 17:00FăgetNr str.Gheorghe Doja – Partial
Joi, 26.03.202609:00 – 17:00SilagiuAlte detalii: Partial
Joi, 26.03.202609:00 – 17:00Bătești
Vineri, 27.03.202609:00 – 17:00LugojNr Str Herendestiului Partial, Str Olosagului Cassa Ben
Vineri, 27.03.202609:00 – 17:00SilagiuAlte detalii: Partial
Vineri, 27.03.202609:00 – 17:00Sânnicolau MareAgenti economici: Petrom | Alte detalii: Drumul Saravalei
Vineri, 27.03.202609:00 – 17:00Lățunaș
Vineri, 27.03.202609:00 – 17:00TomeștiAlte detalii: Partial, Tomesti Colonie, Valea lui Liman
Vineri, 27.03.202609:00 – 17:00LugojelAgenti economici: Cosmorom, RDS

