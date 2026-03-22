Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 23 – 27 martie
Rețele Electrice România a anunțat întreruperile programate de energie electrică în județul Timiș, în perioada 23 – 27 martie, necesare pentru lucrări de mentenanță și modernizare a rețelei.
Județul Timiș
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Luni, 23.03.2026
|09:00 – 17:00
|Hodoni
|Alte detalii: Partial
|Luni, 23.03.2026
|09:00 – 17:00
|Moșnița Nouă
|Alte detalii: Partial
|Luni, 23.03.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr b-dul Petre Tutea (p), str. Kossuth Lajos (p),str. Baladei (p), str. Mikszath Kalman (p), str. Ludovic Spiess (p), str. Emil Cioran (p), str. Kodaly Zoltan (p), str. Mures (p), str. Poeziei
|Luni, 23.03.2026
|09:00 – 17:00
|Jimbolia
|Nr str. L. Rebreanu (p),T. Vladimirescu (p), Constantin Brancoveanu(p), Spre Vest(p), Spre Nord(p), I. Slavici(p), Alte detalii: Partial
|Luni, 23.03.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Take Ionescu nr. 61
|Luni, 23.03.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Luni, 23.03.2026
|10:00 – 14:00
|Timișoara
|Nr str. Gheorghe Lazar nr. 3
|Marți, 24.03.2026
|08:30 – 15:30
|Sinersig
|Alte detalii: Partial
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Poieni
|Alte detalii: Poieni TV, Poieni Cheia
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Nr Str. 20Decembrie Partial
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Crivina de Sus
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Sarmiza Bilcescu, str. Martha Bibescu
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr str. Panselutelor (p), str. Somes (p), str. Rembrandt (p), str. Crisurilor (p), str. Lalelelor (p), str. Henri Coanda (p), str. Bega (p), str. Arhimede (p), str. Timis (p), str. Tisa (p), str. Aurel Vlaicu (p), str. Lacramioarelor (p)
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Izvin
|Alte detalii: Partial
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Fărășești
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Găvojdia
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Homojdia
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Marți, 24.03.2026
|09:00 – 17:00
|Pietroasa
|Alte detalii: Pietroasa TV
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Gladna Română
|Alte detalii: Statie Apa Gladna Romana
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Lățunaș
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Zolt
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str. Cernei Partial
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Cornești
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr str. Caras, str. Torda (p), str. Teatrului (p), str. Freziei (p), str. Torda (p), str. Iza (p), str. Lalelor (p), str. Nuvelei (p), str. Modena (p)
|Miercuri, 25.03.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Pop de Basesti nr. 39
|Miercuri, 25.03.2026
|10:00 – 18:00
|Timișoara
|Nr str. Visinului nr. 4
|Joi, 26.03.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata Vii
|Nr str. Privighetorii (p), str. Teilor (p), str. Pelicanului (p), str. Plaiului (p), str. Rodiilor (p), str. Cocorilor(p), str. Albastrosului (p), str. Salciua (p), str. Lamaitei (p)
|Joi, 26.03.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr str. Lalelelor, str. Jiu (p), str. Sirius (p), str. Nicolae Grigorescu (p), str. Alunului (p), str. Ferventia (p), str. T. Vladimirescu (p), str. Buenos Aires (p), str. Dorului (p), str. Gabor Anton (p),str. Valentina (p), str. Arieseni (p), Alte detalii: str. Superba (p)
|Joi, 26.03.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Nr str. Dimitrie Dinicu nr. 7
|Joi, 26.03.2026
|09:00 – 17:00
|Făget
|Nr str.Gheorghe Doja – Partial
|Joi, 26.03.2026
|09:00 – 17:00
|Silagiu
|Alte detalii: Partial
|Joi, 26.03.2026
|09:00 – 17:00
|Bătești
|Vineri, 27.03.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Nr Str Herendestiului Partial, Str Olosagului Cassa Ben
|Vineri, 27.03.2026
|09:00 – 17:00
|Silagiu
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 27.03.2026
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Agenti economici: Petrom | Alte detalii: Drumul Saravalei
|Vineri, 27.03.2026
|09:00 – 17:00
|Lățunaș
|Vineri, 27.03.2026
|09:00 – 17:00
|Tomești
|Alte detalii: Partial, Tomesti Colonie, Valea lui Liman
|Vineri, 27.03.2026
|09:00 – 17:00
|Lugojel
|Agenti economici: Cosmorom, RDS