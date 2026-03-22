Asociere pentru realizarea unei grădinițe într-o comună din Timiș

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Membrii consiliului local al comunei Cenei, din pusta județului Timiș, au aprobat recent asocierea cu Consiliul Județean Timiș în vederea realizării unei noi investiții de interes local.

Este vorba de realizarea unei grădinițe comunale cu program prelungit, prin revalorificarea unei clădiri existente și supraetajarea acesteia, investiția urmând să se ridice, cu facilitățile aferente, la suma de 9,4 milioane de lei.

CITEȘTE ȘI: Peste 300 de muncitori și 85 de utilaje pe secțiunea Margina – Holdea de pe autostrada A1 (video)

Din această sumă, bugetul propriu al comunei Cenei va asigura 4,4 milioane, diferența urmând să fie furnizată de autoritatea județeană.

Cu același prilej, dar printr-o hotărâre distinctă, aleșii din Cenei au aprobat și achiziționarea unor utilaje mobile de tip miniîncărcător și miniexcavator, pentru gospodăria comunală a administrației locale.

