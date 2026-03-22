AJF Timiș are un nou președinte

Ioan Mateescu este noul șef al AJF Timiș! Unic candidat la funcția deținută în ultimii opt ani de Romeo Malac, acesta a fost ales în cadrul ședinței ce a fost organizată sâmbătă la Palatul Administrativ.

Cei trei vicepreședinți cu care va colabora Ioan Mateescu sunt Ciprian Trancă, Alin Ignea și Romeo Malac. Ionel Poclid își păstrează funcția de secretar, în timp ce Raul Ghiciulescu preia frâiele Comisiei Județene de Arbitri.

„Vă mulțumesc pentru încredere! Am primit votul reprezentanților cluburilor pentru funcția de președinte al AJF Timiș.

Este o onoare, dar mai ales o responsabilitate pe care o accept cu respect față de fiecare club, mic sau mare, din județ.

Pornesc la drum alături de o echipă în care am deplină încredere: Romeo Malac, Ciprian Trancă, Alin Ignea, Ionel Poclid și Raul Ghiciulescu.

Știu că așteptările sunt mari și vă asigur că ușa mea va rămâne deschisă pentru un dialog real. Nu promitem miracole. Promitem muncă, reguli respectate și prezență acolo unde este nevoie.

De aici începe munca. Pentru fotbalul timișean, împreună”, a declarat Ioan Mateescu. Fost polițist, el deține un restaurant și a fost implicat în ultimii ani în conducerea clubului CFR Timișoara.