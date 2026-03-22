”Aventura Iepurașilor de Paște”: Spectacol interactiv pentru copii la Casa Tineretului din Timișoara

Casa Tineretului va găzdui joi, 9 aprilie, cu începere de la ora 18, specacolul pentru copii ”Aventura Iepuraşilor de Paşte ”, o minunată poveste dedicată celor mici, adusă la Timişoara de cei de la Golden Party.

”Pregătiți-vă pentru o aventură de Paște plină de culoare, mister și multă veselie! Un spectacol magic unde râsetele copiilor devin parte din poveste și unde fiecare mic spectator poate deveni ajutor de iepuraș.

Rica și Rilă, doi iepurași drăgălași, sunt preocupați de venirea sărbătorii Paștelui și pregătesc cadouri pentru toți copiii. Dar… vaaai! Cineva le-a furat vopselele magice! Când vopselele dispar, începe distracția – iar voi puteți fi eroii surpriză ai poveștii!

Oare cum se vor descurca cei doi frați iepurași? Vor descoperi hoțul? Vor reuși să rezolve problema până la Paște? Ajutorul vine de la bunicul lor, Iepurașul Bocănilă, care le va spune secretul lui din tinerețe și le va oferi sfaturi foarte importante.

Un secret special, emoție, muzică și dans – toate pregătite să transforme spectacolul într-o experiență de neuitat. Rica și Rilă vor porni într-o călătorie magică, însoțiți de Cochețica – cea care, în tinerețe, l-a ajutat și pe bunicul lor.

Împreună cu aceasta, cu ceilalți prieteni întâlniți pe drum și, bineînțeles, cu ajutorul vostru, al copiilor, iepurașii își vor duce la capăt misiunea. O experiență interactivă care nu se doar privește… se trăiește!

Spectacolul <Aventura Iepurașilor de Paște > este o călătorie ce merită făcută cu toată familia – vom cânta, vom dansa, vom râde și ne vom bucura împreună de magia Paștelui într-un show plin de energie și surprize.

Durata reprezentaţiei este de 60 minute. Scenariul este semnat de Ionela Petri, regia, de Sabina Arsenie, coregrafia, de Rareş Ovidiu Valea, iar muzica, de Sergiu Chirilă și Gabriel Arsenie. Scenografia spectacolului produs de Teatrul Funtasticii, spectacol destinat copiilor de vârste cuprinse între 2 şi 14 ani, îi aparţine lui Bogdan Tudor.

Biletele pot fi achiziţionate de pe site-urile Iabilet.ro și Ticketstore.ro

Un bilet este valabil pentru o singură persoană. Toți participanții la spectacol, adulți și copii, trebuie să cumpere bilet. Infanții de 1-18 luni au acces gratuit, dar nu au loc asigurat.

Minorii se vor prezenta la sala de spectacol doar însoțiți de minimum un adult (părinte sau tutore legal), iar accesul în spaţiu se face cu aproximativ 30 de minute înainte de începerea spectacolului.

Persoanele care ajung după aceea au acces în sală, dar își pierd locurile și vor putea ocupa alte locuri disponibile,” au transmis organizatorii.