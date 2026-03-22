Accident grav în Timiș. Un bărbat a fost rănit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat

Duminică, 22 martie, în jurul orei 10:20, un tânăr în vârstă de 22 de ani, a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Alioș către Mașloc, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se.

CITEȘTE ȘI: AJF Timiș are un nou președinte

În urma evenimentului rutier, un bărbat de 29 de ani, pasager în autoturism, a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.