Pasagerii unei companii aeriene au zburat timp de 13 ore cu trupul unei femei decedate la bord

Externe
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Un incident mortal a avut loc pe un zbor al companiei British Airways de la Hong Kong la Londra: una dintre pasagere a murit la scurt timp după decolare, însă avionul a continuat să zboare către destinație.

Ca rezultat, pasagerii au petrecut aproximativ 13 ore în aer, știind că trupul decedatei se afla la bord, potrivit ziarului The Sun, citat de Bild.

Conform publicației, femeia avea în jur de 60 de ani și călătorea împreună cu rudele.

Starea ei s-a înrăutățit la aproximativ o oră după decolare.

Echipajul a decis să nu se întoarcă la aeroport, deoarece moartea unui pasager nu este considerată un motiv pentru o aterizare de urgență, dacă siguranța zborului nu este periclitatată.

Trupul a fost mutat în partea din spate a avionului și acoperit.

CITEȘTE ȘI: Întreruperi de curent electric în județul Timiș, în perioada 23 – 27 martie

Potrivit pasagerilor, spre sfârșitul zborului s-a simțit un miros neplăcut, ceea ce a determinat unii să ceară explicații echipajului.

După aterizarea la aeroportul Heathrow, poliția s-a urcat la bord, iar pasagerii au fost nevoiți să rămână o vreme pe locurile lor.

Compania aeriană a declarat că echipajul a acționat în conformitate cu instrucțiunile și a primit asistență psihologică necesară după zbor, potrivit Mediafax.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *