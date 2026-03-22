Vremea începe să se încălzească de luni, dar temperaturile scad în a doua parte a săptămânii

Vremea începe să se încălzească de luni, când temperaturile vor urca până la pragul de 20 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii, însă, meteorologii anunță revenirea ploilor și o ușoară răcire, către valorile normale pentru această perioadă.

O informare de vânt puternic emisă de meteorologi este valabilă duminică până la ora 18:00, mai ales în estul țării, unde rafalele ajung la 45–50 km/h. În zonele montane, vântul suflă mai intens, cu viteze de 60–80 km/h.

Meteorologul ANM Diana Giurgiu a declarat duminică la Digi24 că începutul săptămânii aduce o creștere treptată a temperaturilor, peste normalul perioadei.

„Pentru partea de sud-est a teritoriului, mai ales pe fondul persistenței norilor și a ploilor, în zilele următoare va fi un regim termic ușor sub specificul perioadei, iar cel puțin pentru partea de regiuni intracarpatice, mai ales pentru partea de nord-vest, valori termice ce se vor situa peste cele specifice acestei date”, a declarat meteorologul.

„Jumătatea săptămânii viitoare vine cu încălzirea vremii în toată țara. Pentru partea de vest și de sud vom avea valori pe parcursul zilei de 18-19 grade Celsius, poate izolat chiar 20”, a mai spus Diana Giurgiu.

După acest episod mai cald, în a doua parte a săptămânii, își fac apariția ploile, iar temperaturile scad ușor, către valorile specifice perioadei.

„După jumătatea săptămânii, deci a 2-a parte a săptămânii, spre sfârșitul săptămânii, este un semnal și vine cu o răcirea vremii, însă e o răcire ce ne aduce înapoi pe un normal termic al perioadei în care ne aflăm”, a declarat meteorologul ANM Diana Giurgiu, potrivit hotnews.ro.

