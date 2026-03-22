Fotbal, Liga a IV-a Timiș: rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 18-a: AS Recaș – CSC Belinț 1-2, CSC Millenium Giarmata – Flacăra Parța 1-1, CSU Universitatea de Vest din Timișoara – CSC Ghiroda și Giarmata Vii II 3-1, Unirea Jimbolia – AS Berini 2-3, Avântul Periam – Gloria Moșnița Nouă 2-2, CS Sânandrei Timiș – Ripensia Timișoara 1-1, CSO Deta – CSC Săcălaz 1-4, CSM Lugoj – Unirea Sânnicolau Mare 1-2.

Etapa viitoare: AS Recaș – CSC Millenium Giarmata, Flacăra Parța – CSU Universitatea de Vest din Timișoara, CSC Ghiroda și Giarmata Vii II – Unirea Jimbolia, AS Berini – Avântul Periam, Gloria Moșnița Nouă – CS Sânandrei Timiș, Ripensia Timișoara – CSO Deta, CSC Săcălaz – CSM Lugoj, CSC Belinț – Unirea Sânnicolau Mare.

