Fotbal, Liga a III-a, seria a 7-a. Rezultate, clasament și etapa viitoare

Rezultate înregistrate în etapa a 21-a: Metalurgistul Cugir – ACS Viitorul Arad 1-0, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – Progresul Pecica 2-0, CSU Alba Iulia – ACS Unirea DMO 1-0, ACS CIL Blaj – Timișul Șag 2-1, Politehnica Timișoara – CSM Unirea Alba Iulia 0-0, Unirea Sântana – CSL Hidro Mecanica Șugag 3-0 (fără joc).

Etapa viitoare – vineri, ora 15: Timișul Șag – Unirea Sântana; sâmbătă, ora 15: ACS Viitorul Arad – ACS CIL Blaj, ACS Unirea DMO – Politehnica Timișoara, CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir. Meciul CSL Hidro Mecanica Șugag – CSU Alba Iulia va fi omologat cu scorul de 0-3.