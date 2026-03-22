Accident violent în Timișoara, o fată de 16 ani a fost rănită (foto)

Accident violent în Timișoara, o fată de 16 ani a fost rănită

Duminică, 22 martie, în jurul orei 19:50, un bărbat în vârstă de 36 de ani a condus un autoturism pe Calea Torontalului, iar la un moment dat ar fi efectuat viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, a informat IPJ Timiș.

În urma impactului, a rezultat rănirea unei minore de 16 ani, pasageră în autoturismul condus de către tânărul de 18 ani.

Fata o fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, a precizat Poliția.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

