Accident violent în Timișoara, o fată de 16 ani a fost rănită (foto)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Duminică, 22 martie, în jurul orei 19:50, un bărbat în vârstă de 36 de ani a condus un autoturism pe Calea Torontalului, iar la un moment dat ar fi efectuat viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, a informat IPJ Timiș.

În urma impactului, a rezultat rănirea unei minore de 16 ani, pasageră în autoturismul condus de către tânărul de 18 ani.

Fata o fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, a precizat Poliția.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiș

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *