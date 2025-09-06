Se oprește apa pe mai multe străzi din Moșnița Nouă și în Balinț

Se opre ște apa pe mai multe străzi din Moșnița Nouă și î n Ba linț

Luni, 08 septembrie 2025, între orele 9 – 15, se va întrerupe alimentarea cu apă în localitatea Moșnița Nouă, pe străzile Georgeta, Orșova, Românești, Calea Medveș, Pietroasa și Dâmbovicioara, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la rețeaua de apă, la intersecția străzilor Olimpia și Georgeta.

În aceeași dată, între orele 08 – 16, sunt programate lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare a apei, în localitatea Balinț. Pe perioada lucrărilor de spălare a rețelei presiunea va fi redusă, iar pentru spălarea rezervorului este necesară întreruperea furnizării apei.

CITEȘTE ȘI: Muzeul Satului Bănățean are un nou manager

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.