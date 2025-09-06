Muzeul Satului Bănățean are un nou manager

Cultură/Educaţie
Publicat în de Codrina Tomov
Fără comentarii
Muzeul Satului Bănățean are un nou manager

Muzeul Satului Bănățean are un nou manager. Radu Trifan este licențiat în economie și are un master în economie internațională.

Este un profesionist recunoscut, cu o experiență vastă în managementul proiectelor și implicare în viața comunităților locale, a spus președintele CJT, Alfred Simonis.

A fondat Asociația Acasă în Banat prin care a derulat zeci de proiecte de protecție și promovare a patrimoniului bănățean și a înființat „Color the Village”, cel mai mare eveniment de voluntariat din România, un adevărat festival al faptelor bune prin care sute de case din Banat au fost readuse la frumusețea de odinioară.

A reușit să atragă mii de voluntari la cele 7 ediții și să ofere comunităților, atât din Timiș cât și din Caraș-Severin, un suflu nou.

Radu Trifan este și autorul a două cărți despre patrimoniul valoros al morilor de apă din Banat.

Experiența și dedicarea sa reprezintă garanții pentru transformarea Muzeului Satului Bănățean într-un puternic reper cultural, artistic și turistic.

CITEȘTE ȘI: Recomandarea Visit Timiș pentru acest weekend – Festivalul Suciturilor din Gladna Română

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *