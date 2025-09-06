Muzeul Satului Bănățean are un nou manager

Muzeul Satului B ănățean are un nou manager. Radu Trifan este licențiat în economie și are un master în economie interna țională.

Este un profesionist recunoscut, cu o experiență vastă în managementul proiectelor și implicare în viața comunităților locale, a spus președintele CJT, Alfred Simonis.

A fondat Asociația Acasă în Banat prin care a derulat zeci de proiecte de protecție și promovare a patrimoniului bănățean și a înființat „Color the Village”, cel mai mare eveniment de voluntariat din România, un adevărat festival al faptelor bune prin care sute de case din Banat au fost readuse la frumusețea de odinioară.

A reușit să atragă mii de voluntari la cele 7 ediții și să ofere comunităților, atât din Timiș cât și din Caraș-Severin, un suflu nou.

Radu Trifan este și autorul a două cărți despre patrimoniul valoros al morilor de apă din Banat.

Experiența și dedicarea sa reprezintă garanții pentru transformarea Muzeului Satului Bănățean într-un puternic reper cultural, artistic și turistic.