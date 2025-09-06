Incendiu teribil la o stână din Giarmata Vii, mai multe animale au murit

S âmbăt ă , 06.09.2025, în jurul orei 11:00, pompierii timișeni au fost anun țați despre izbucnirea unui incendiu la o st ân ă din satul Giarmata Vii.

De urgență s-au deplasat la locul evenimentului pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere și un autocamion cu container de stingere.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 mp, la nivelul unui adăpost de bovine. În interior sunt depozitați baloți de paie.

Din primele informații, aproximativ 3 animale sunt decedate, iar alte 8 au fost salvate, potrivit ISU Timiș.

Misiunea pompierilor este în dinamică, vom reveni.