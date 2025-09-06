PUZ-uri noi la Șag. Continuă fenomenul expansiunii edilitare

Aflată la doar câțiva kilometri distanță de Timișoara și poziționată pe magistrala rutieră ce leagă metropola bănățeană de capitala țării vecine, Belgrad, comuna timișeană Șag continuă să aibă parte de fenomenul expansiunii edilitare.

Dovadă stau și cele două noi planuri de urbanism zonal (PUZ-uri) adoptate de plenul consiliului comunal la cea mai recentă ședință, unul dintre acestea având ca destinație exclusivă realizarea de locuințe, iar celălalt, amenajarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare și de servicii publice.

Ambele PUZ-uri au fost emise în favoarea unor întreprinzători locali și ambele au o durată de valabilitate de șapte ani.

