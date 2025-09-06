Începe Liga Zimbrilor! Poli Timișoara înfruntă Potaissa la Turda. Meciul va fi televizat

SCM Politehnica Timișoara debutează duminică în sezonul 2025-2026. Alb-violeții vor juca de la ora 17,30 pe terenul vicecampioanei României, Potaissa Turda.

„Ne așteaptă un meci foarte greu împotriva echipei din Turda, însă pregătim totul foarte bine. Sperăm ca la ora meciului să fim în formă bună. Cu siguranță vom da tot ce avem mai bun pentru a câștiga”, a declarat interul Răzvan Trif.

Partida va fi transmisă în direct de postul Pro Arena (ora 17:30).

SCM Politehnica Timișoara are un nou antrenor principal și 11 handbaliști noi:

Alexandru Andrei – extremă stângă, născut la Brăila, în vârstă de 26 de ani, a venit de la CSM Constanța cu care a câștigat Cupa României (2018, 2023) și Supercupa României (2021);

Aron Dedu – inter stânga, 25 de ani, a mai jucat pentru SCM Politehnica Timișoara în perioada 2020-2022, a fost triplu campion național de juniori și vine de la CSM Odorheiu Secuiesc;

Zakhar Denysov – extremă stânga, ucrainean, 35 de ani, are un palmares de invidiat: campion cu HC Motor Zaporojie în fiecare an cu începere din sezonul 2014-2015 și 86 de goluri marcate în EHF Champions League;

Thiago Alves Ponciano – inter stânga, internaționalul brazilian, 31 de ani, vine la Timișoara de la Logrono La Rioja, a evoluat zece ani în prima ligă spaniolă;

Paolo Kraljevic – extremă dreapta, 24 de ani, născut în Bosnia-Herțegovina, are cetățenie croată și este campion en-titre al Croației, cu RK Zagreb, cu care a jucat și în Champions League;

Szász András – pivot, 31 de ani, vine de la CSM Constanța, a fost campion cu Dinamo București (2019), câștigător al Challenge Cup cu Odorheiu Secuiesc (2015) și a jucat pentru naționala României;

Zoran Nikolic – pivot sârb, 34 de ani, a jucat opt sezoane la Constanța, unde a cucerit trei trofee cu CSM Constanța;

Valentino Ravnic – extremă stânga, 29 de ani, vine de la CSM Constanța, a fost vicecampion european de seniori cu naționala Croației în 2020;

Raul Nantes Campos – inter stânga, brazilian, 35 de ani, cunoaște bine campionatul României, după experiențele la Dinamo și la precedenta sa echipă, CSM București;

Risto Vujacic – inter dreapta, muntenegrean, 31 de ani, vine după patru ani petrecuți în Israel (doi la Hapoel Ashdod și doi la Ramat Hasharon), iar anterior a jucat în Franța, pentru Istres;

Dan Vasile – portar, 27 de ani, vine de la CSM Constanța, a fost căpitan al echipei naționale și MVP în Supercupă în 2021, 2023 și 2024, iar în Cupa României în 2020, 2023 și 2024;

George Buricea – 46 de ani, selecționerul României, a câștigat 21 de trofee ca jucător, dintre care zece titluri naționale, cele mai multe cu Constanța, dar și unul cu Steaua București. Ca antrenor, el a condus Constanța la câștigarea Supercupei (în 2021) și a Cupei României (2023).