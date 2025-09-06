Focar de pestă porcină africană într-o comună timișeană.

Focar de pest ă porcină africană î ntr-o comun ă timișeană.

Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din județul Timiș a făcut cunoscut, prin adresa 668/4.09.2025, că în localitatea Racovița, situată la jumătatea distanței dintre municipiul Lugoj și orașul Buziaș, a fost înregistrat un focar de infestare cu virusul pestei porcine africane.

Ca atare, a fost instituită o zonă de protecție de trei kilometri, incluzând localitățile Racovița, Hitiaș, Căpăt și Drăgoiești, precum și o zonă adiacentă de supraveghere, având o rază de până la zece kilometri.

Anterior a mai fost înregistrat un focar secundar în localitatea Lovrin, pentru care a fost identificat și focarul principal.