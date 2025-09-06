O nouă zi caniculară. Vor fi 34 de grade în vestul țării!

O nouă zi caniculară. Vor fi 34 de grade în vestul țării!

Zece județe din vestul țării sunt sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă.

Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba.

În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

