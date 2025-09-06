Recomandarea Visit Timiș pentru acest weekend – Festivalul Suciturilor din Gladna Română

Dacă iubești gusturile autentice și poveștile satului bănățean, duminică, de la ora 17, ai un motiv să ajungi la Gladna Română, un sat pitoresc, la doar 100 de km de Timișoara, situat la poalele Munților Poiana Ruscă, în apropiere de Lacul Surduc.

Festivalul Suciturilor, aflat la prima ediție, organizat de Primăria Fârdea, cu sprijinul Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș, te așteaptă la Căminul Cultural cu bucate pregătite ca odinioară, folclor și atmosferă de sărbătoare.

Vedetele zilei vor fi suciturile pregătite cu migală de gospodinele satului, alături de un ceaun gătit la foc mic, care va aduce în farfurii rețete transmise din generație în generație.

Totodată, experiența culinară va fi completată de muzică și dansuri populare, aduse pe scenă de Liliana Laichici, Denisa Gavriluț Pârvoni și formația condusă de Doru Țăranu.

Festivalul Suciturilor se afirmă nu doar ca o celebrare a tradițiilor și gusturilor autentice ale Banatului, ci și ca un prilej de a consolida susținerea publicului pentru candidatura județului Timiș la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028.

Pe cei de la Visit Timiș îi găsiți și pe social media la adresele:

Facebook: Visit Timiș

Instagram: @visit.timis

TikTok: @visit_timi