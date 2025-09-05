Pe viitorul drum de mare viteză Lugoj – Caransebeș au început studiile geotehnice

Pe viitorul drum expres Lugoj - Caransebeș au început studiile geotehnice

Pe viitorul drum de mare viteză Lugoj – Caransebeș (50 km) au început studiile geotehnice, realizate în cadrul Studiului de Fezabilitate.

În total, se fac 120 de foraje care se execută la adâncimi variabile (6 – 30 m) pentru identificarea straturilor de sol și rocă.

Datele geotehnice sunt corelate cu studiile topografice, hidrologice și de mediu. Din ele reiese traseul optim și soluțiile constructive pentru structuri (poduri, pasaje, viaducte).

Contractul pentru realizarea SF-ului pe acest sector parte din drumul de mare viteză Lugoj – Filiași a fost semnat în decembrie 2024 cu Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial SA. Studiile geotehnice sunt realizate de GeoLogic Site, a transmis DRDP Timişoara.

Sursa foto: DRDP Timişoara

