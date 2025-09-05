Poliţia îi caută pe puştanii filmaţi circulând haotic cu trotinetele pe un bulevard din Timişoara. VIDEO

„În urma imaginilor video apărute în spațiul public, vă comunicăm că polițiștii rutieri din cadrul IPJ Timiș efectuează verificări pentru identificarea și depistarea tinerilor din imagini.

Potrivit secvențelor surprinse de o cameră de bord, băieții se deplasau pe Calea Aradului, o arteră aglomerată, la o oră cu trafic intens, spre centrul orașului, iar unii dintre ei chiar făceau slalom.

Câțiva sunt mici ca vârstă și nu toți erau echipați corespunzător, unii nu aveau nici măcar cască de protecție!

De asemenea, polițiștii atrag atenția asupra acestui fenomen tot mai des întâlnit în trafic: circulația minorilor cu trotinete electrice sau biciclete direct pe carosabil, în afara zonelor permise.

Reamintim că legislația rutieră prevede clar faptul că trotinetele electrice și bicicletele trebuie utilizate pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora, numai pe partea dreaptă a carosabilului. Circulația pe mijlocul drumului, printre autoturisme, reprezintă un pericol grav atât pentru minori, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”, a transmis IPJ Timiş.

În perioada următoare vor fi intensificate acțiunile de verificare pentru depistarea minorilor care circulă neregulamentar. Părinții sunt rugați să discute cu cei mici și să le explice regulile de circulație, pentru a evita accidentele.

„Siguranța copiilor depinde de responsabilitatea noastră comună”, a precizat Poliţia Timiş.

  1. sa ii caute si pe parinti care trebuie amendati dur, sa stie ca raspund de acesti minori tembeli. Apoi sa fie trimisi la cursuri sa mai invete ce responsabilitati implica meseria de parinte

