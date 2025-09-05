Informaţii importante pentru persoanele neasigurate, oferite de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș vine în intâmpinarea tuturor persoanelor neasigurate cu următoarele precizări importante:

Pentru a facilita procesul de validare a calității de asigurat, persoanele care au depus la ANAF, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice o pot transmite la adresa de e-mail [email protected].

În cazul în care este necesară eliberarea adeverinței de asigurat, ([email protected]) CJAS Timiş vă roagă să precizați în e-mail modalitatea de transmitere preferată (prin e-mail sau prin poștă).

„Această procedură simplifică și accelerează validarea calității de asigurat, fără a mai fi necesară prezența la sediul instituției noastre. Totodata menționăm faptul că programul de lucru cu publicul al compartimentului care gestionează calitatea de asigurat a fost prelungit astfel: luni – vineri 8.00 – 20.00″, a precizat CJAS Timiş.

