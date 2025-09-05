Accident mortal pe un drum din vestul ţării. FOTO

Vineri, 5 septembrie, în jurul orei 13:20, polițiștii şi salvatorii arădeni au fost sesizați despre un accident grav, pe D.N. 79, în afara localității Șimand.

Din primele informații, este vorba despre un impact între trei autoturisme, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite.

Potrivit ISU Arad, în urma accidentului au rezultat șase victime, din trei maşini, astfel:

– două victime încarcerate, extrase din autoturism, una fiind conștientă și cooperantă iar cea de-a doua în stare gravă;

– o victimă care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața;

– două victime conștiente și cooperante, neîncarcerate; o victimă în stare gravă.

În urma evaluării medicale, cinci răniţi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.

Traficul este blocat pe ambele sensuri, până la finalizarea intervenției salvatorilor și cercetării la fața locului.

Sursa foto: ISU Arad

