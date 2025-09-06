Polițist înjunghiat în timp ce aplana un conflict între doi bărbați într-un spital

Un polițist a fost înjunghiat, sâmbătă, în timp ce intervenea pentru aplanarea unui scandal care izbucnise între doi bărbați în incinta spitalului din Lupeni.

Potrivit IPJ Hunedoara, în jurul orei 11:00, la Spitalul Municipal Lupeni a avut loc un incident care a necesitat intervenția promptă a polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Lupeni. Din primele verificări a reieșit faptul că o tânără de 22 de ani, internată împreună cu fiica sa minoră, a primit vizita concubinului său, un bărbat de 32 de ani din Lupeni.

Între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal în curtea spitalului, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic pe tânără. Acesta a fost condus la sediul poliției, fiind deschis dosar penal pentru violență în familie. Totodată, în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis pe numele lui un ordin de protecție provizoriu (cu dispozitiv de monitorizare electronică).

Tatăl tinerei, sosit cu un taximetru la fața locului, a intervenit în conflict cu intenția de a-l lovi cu un cuțit pe concubin, însă fost imediat imobilizat și condus la sediul Poliției Municipiului Lupeni, de către polițiștii prezenți la intervenție.

Acesta este bănuit de comiterea infracțiunii de ultraj, după ce l-a lovit cu cuțitul în coapsa dreaptă pe polițistul care s-a interpus între cei doi bărbați, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul și pentru luarea măsurilor legale față de persoanele implicate.