Cățelușul Maxi, salvat de pompieri. VIDEO

Zi norocoasă pentru cățelul pe care copiii dintr-un cartier din Vulcan l-au numit Maxi, încă de când era micuț.

De dimineață, neastâmpăratul s-a jucat împreună cu prichindeii care locuiesc în blocurile în jurul cărora obișnuia să zburde. Când prietenii de joacă au plecat în urma comenzilor ferme ale mămicilor… „La masăăă!!!”, Maxi a rămas debusolat de faptul că în jurul lui nu mai era nimeni.

Neatent, a căzut într-un canal nu foarte adânc, dar îndeajuns pentru a nu mai putea să iasă din el. Când i s-a auzit lătratul prin care cerea ajutor, adulții au anunțat pompierii.

Un echipaj al Detașamentului Petroșani a ajuns imediat și a salvat cățelul aflat la ananghie.

Cei mai bucuroși au fost copiii, care au în continuare în Maxi un adevărat partener de joacă.