Multe întreruperi de curent în Timișoara și județ, în perioada 8 – 12 septembrie

Multe întreruperi de curent în Timișoara și județ, în perioada 8 – 12 septembrie

Ziua / DataOrarLocalitateaStrada
Luni, 08.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Levantica (p), str. Campului (p), str. Vasile Carlova (p), str. Inocentiu Micu Ioan (p), , Alte detalii: str. Stoica Nicolae de Hateg (p), , Alte detalii: str. Gavril Musicescu (p), Victor Valcovici, Traian Vuia, Arcidava, William Shakespeare, Mures (p), Ioachim Miloia, Migdalului, Lidia (p), Drubeta (p), , Alte detalii: Mangiuca Simion, Ulpia Traian (p), Traian Vuia (p), maresal Alexandru Averescu, Alunis, Progresul, Vanatorilor, Diminetii, Pavlov, Cehov A. Pavlovici, , Alte detalii: Ludwig Von Ybl, Avantului, Berzei, Victor Valcovici, Anul 1848, Muncitorilor, Carei, Cugir, Prutul, Oedip, Apicultorilor, Gospodarilor, C. Martirilor, , Alte detalii: str. Lugojului nr.1-9
Luni, 08.09.202509:00 – 17:00RudnaAlte detalii: casnici, Statii de pompare : Rudna, Macedonia, Lanca)
Luni, 08.09.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str Magnoliei, Panselutelor, Lacramioarelor, Garoafelor, Trandafirilor, Daliei, Lalelelor, Zambilelor, Narciselor, Margaretelor, Ghioceilor, Bujorilor
Luni, 08.09.202509:00 – 17:00UtvinAlte detalii: Statie de Pompare
Luni, 08.09.202509:00 – 18:00TimișoaraAlte detalii: str.Lidia (p), str. Orion (p), str. Martir Vasile Blamus, str. Maresal C-tin Prezan (p), , Alte detalii: str. Oglinzilor, str. Astrilor (p), Aleea Nagy Eugen (p)
Luni, 08.09.202509:00 – 17:00Crai NouAlte detalii: total
Luni, 08.09.202509:00 – 17:00Beba VecheAlte detalii: partial
Marți, 09.09.202508:30 – 16:30RecașAlte detalii: SPP 7 – non casnici
Marți, 09.09.202508:30 – 16:30Topolovățu MareAgenti economici: SA-NU
Marți, 09.09.202508:30 – 16:30Topolovățu MicAlte detalii: total
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00GăvojdiaAlte detalii: total
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00BăteștiAlte detalii: total
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00LugojAlte detalii: str.Romanilor , Jiului , C.D.Loga , Andrei Muresan , Norbert Pongratz , Dacilor (p) , Coloman Wallisch , Bucegi (p)
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00Beba VecheAlte detalii: partial
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: Str. a VI – a , a VII – a , a VIII – a
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Aleea martir Istvan Andrei (p), str. Uranus (p), str. Arenei (p), , Alte detalii: Blv. C-tin Brancoveanu (p), str. Eneas (p), str. Ariadna (p), str. Alexandru Macedonski, str. Liviu Rebreanu (p), str. Glad (p), str. Panselelor (p), , Alte detalii: Alaci Alexandru (p), str. Acad. Remus Radulet (p), str. Ostrogovich Gheorghe (p), str. Linistei (p), Aleea Sperantei (p), , Alte detalii: str. Meziad, str. Martir Dumitru Juganaru (p), , Alte detalii: CaleaTorontalului km 5 ( DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS ), , Alte detalii: str. Timis, str. Stelelor, str. Brandusei, b-dul Cetatii (p)
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Magnoliei, Panselutelor, Lacramioarelor, Garoafelor, Trandafirilor, Daliei, Lalelelor, Zambilelor, Narciselor
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00RecașAlte detalii: Str.Teiului
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00CruceniAlte detalii: total
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: Str.Gh.Doja (p)
Marți, 09.09.202509:00 – 17:00FerendiaAlte detalii: total
Miercuri, 10.09.202508:00 – 16:00CenadAlte detalii: partial
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Cugir, str. Carei, , Alte detalii: str. Torac, str. Batania (p), str. Dumbrava Rosie (p), str. Bitolia (p), str. Apateu (p), , Alte detalii: str. Mircea cel Batran x, Macilor (p), Brezeanu Iancu (p), Deportatii din Baragan (p), Moise Dobosan (p), martir Petru Domasneanu, martir Spiru Blanar, , Agenti economici: Calea Sagului Nr.138/B (PROCAR TIMISOARA S.A.) Calea:Sagului Nr.140 ( ESSEGI TEX S.R.L., BERGAMINI IMPEX S.R.L., LIPOPLAST S.R.L.), , Alte detalii: str. Stere C-tin (p), Calea Torontalului (p), str. Inculet Ion (p), str. Hotinului (p)
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: Str.Gh.Doja (p)
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00CovaciAlte detalii: Str Bisericii si Principala
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00ȘipetAlte detalii: total
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00IohanisfeldAlte detalii: total
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00TemereștiAlte detalii: total
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00BăteștiAlte detalii: total
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00Sânnicolau MareAlte detalii: str.Oravita, Str.Marasesti,str.M.Eminescu , str.Alba Iulia , str.Braila , str.V.Alecsandri , str.G.Cosbuc,str.Orastie,str.Deva,Str.Caransebes, , Alte detalii: str.Subici ,str.Belsugului ,str.A.Iancu , str.Popa Sapca ,str.T.Brediceanu ,str.Iorgovici , str.V.Babes, str.Ion Creanga, Decebal, Bela Bartok, Scurta
Miercuri, 10.09.202509:00 – 17:00GiarmataAgenti economici: Fost IAS, Nimb, fosta Fabrica de Gheata. ( Str Industriilor )
Joi, 11.09.202508:00 – 16:00CenadAlte detalii: partial
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00Moșnița NouăAlte detalii: Sala de sport , str. Ghirlandei Miresei, Horezu, Voineasa, Tineretului Junimi, Dr. Dumitru Cristea , Nucilor
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00DumbrăvițaAlte detalii: str. Nuvelei (p), str. Bistrita (p), str. Caras (p), str. Cezar Petrescu (p), str. Lalelelor (p), , Alte detalii: str.Freziei (p), str. Ion Luca Caragiale (p), str. Modena (p), str. Jiu (p), str. Alexandru Movila (p), str. Tarcului (p), str. Torda (p), Iza (p)
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Cugir (p), str. Evutian Sabin (p), str. Dej (p), str. Felix (p), str. Orsova (p), , Alte detalii: str. Carei (p), str. Calan (p), Calea Aradului (p), , Alte detalii: str. Bujorilor (p), Aleea Nicoresti (p), str, Chisodei (p), str. Martir Petru Hateganu (p), str. Barbu Lautaru (p), , Alte detalii: str. Banatul (p), str. Prahova (p), str. Vulturilor (p), str. Transilvania (p), , Alte detalii: str. Ostrogovich Gheorghe (p), str. Acad. Remus Radulet (p), str. Linistei (p), str. Rasaritului (p), str. Prof. doc. Valeriu Alaci (p)
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00FăgetAlte detalii: Colonie Margina, Margina IF
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00BreazovaAlte detalii: total
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00CrivobaraAlte detalii: total
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00GăvojdiaAlte detalii: partial
Joi, 11.09.202509:00 – 17:00GhirodaAlte detalii: Str.Fagaras
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Calea Torontalului km 3-4 (CONSILIUL JUDETEAN TIMIS-DIRECTIA DE PRESTARI SERVICII TIMIS), , Alte detalii: Calea Torontalului (p), str. Felix (p), str. Orsova (p), , Alte detalii: str. Orsova. Str. Liege (p), str. Dej (p), str. Evutian Sabin (p), , Alte detalii: str. Ostrogovich Gheorghe (p), str. Acad. Remus Radulet (p), str. Linistei (p), str. Rasaritului (p), str. Prof. doc. Valeriu Alaci (p), , Alte detalii: str. Banatul (p), str. Prahova (p), str. Vulturilor (p), str. Transilvania (p), , Alte detalii: str. Bucovinei (p), str. Invatatorului (p), str. Matei Basarab (p)
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00MoravițaAgenti economici: DUTY-FREE | Alte detalii: Casnici, Vama
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00ȘagAgenti economici: Petrom PECO ( Str. a XI -a )
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00SăcălazAgenti economici: Ovest Imob., Chiulan, Peco, Aquatim, Farmexpert, Novatim | Alte detalii: SI St. 220 kV
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00CoșteiuAlte detalii: str.Branduselor , Albastrelelor , Salviei , Papadiei
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00DejanAlte detalii: total
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00CenadAlte detalii: partial
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00Gaiu MicAlte detalii: total
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00Stamora GermanăAgenti economici: SOLOVERDE, COMTIM | Alte detalii: casnici, statie CFR
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00BuziașAlte detalii: Zona Garii CFR
Vineri, 12.09.202509:00 – 17:00Crivina de SusAlte detalii: total

