Sâmbăta Mare – ultima zi din Săptămâna Patimilor. Tradiții, obiceiuri și superstiții.

Sâmbăta Mare, cunoscută și ca Ziua Tăcerii sau Ziua Înmormântării Domnului, este ultima zi a Săptămânii Patimilor. Aceasta este consacrată îngropării trupești a Mântuitorului Iisus Hristos și coborârii Sale în Iad, pentru a salva sufletele drepților și a reda speranța întregii omeniri. Este o zi profundă de meditație și pregătire sufletească, care precede cea mai importantă sărbătoare a creștinătății: Învierea Domnului sau Paștele.

Pregătirile de Paște în Sâmbăta Mare

Vopsirea ouălor roșii

Deși tradițional se vopsesc ouăle în Joia Mare, multe gospodine finalizează acest ritual sâmbăta. Ouăle roșii simbolizează sângele vărsat de Hristos și victoria vieții asupra morții.

Prepararea pascăi și cozonacilor

Pasca, simbol al Trupului lui Hristos, este nelipsită de pe masa de Paște. Conform unei legende, obiceiul a început când un om milostiv a strecurat pâine în traista apostolilor, iar Mântuitorul a spus că vor ști că a venit Paștele când vor găsi acea pâine.

Tăierea mielului pascal

Mielul simbolizează jertfa Domnului. După prepararea cărnii, oasele se îngroapă la rădăcina unui pom roditor (măr, păr), obicei considerat aducător de noroc și sănătate.

Obiceiul hainelor noi de Paște

În Sâmbăta Mare, femeile și bărbații își pregătesc hainele noi pentru a le purta în noaptea de Înviere și în ziua Paștelui.

Femeile trebuie să poarte cel puțin o cămașă nouă.

Bărbații au tradiția de a purta o pălărie nouă.

Până la această zi, se poartă haine cernite, iar la Înviere – haine albe, simbolizând purificarea sufletului.

Credințe populare și superstiții din noaptea de Sâmbăta Mare

Noaptea în care cerurile se deschid

Se spune că în această noapte, cerurile se deschid și Dumnezeu împlinește dorințele celor care veghează în rugăciune. Mulți credincioși aleg să nu doarmă și să se roage până dimineață.

Puterea ouălor roșii și a cojilor

Cojile ouălor roșii îngropate în grădină protejează vitele de deochi.

Fetele nemăritate care păstrează coji în batistă își vor grăbi căsătoria.

Slujba de Înviere – Lumină, speranță și iertare

La miezul nopții, în toate bisericile ortodoxe și greco-catolice, are loc Sfânta Slujbă de Înviere. Preotul iese cu lumânarea aprinsă și rostește cuvintele: „Veniți să luați Lumină!”

Credincioșii își aprind lumânările, simbol al luminii divine care alungă întunericul păcatului, și o duc acasă, pentru a binecuvânta locuința și familia.

Ce trebuie să facem cu lumânarea de la Înviere?

Nu se stinge la întoarcerea acasă – se spune că protejează gospodăria.

Resturile lumânării se păstrează cu grijă. Se aprind la necazuri, furtuni sau boli și sunt însoțite de rugăciuni pentru ocrotire divină.

