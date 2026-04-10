Motociclist în vârstă de 16 ani, implicat într-un accident

Vineri, 10 aprilie, jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN58, între localitățile Brebu și Păltiniș, în care a fost implicat un motociclist.

Polițiștii au stabilit că un tânăr în vârstă de 16 ani, în timp ce conducea o motocicletă pe DN58, pe direcția Reșița – Caransebeș, într-o curbă la stânga, deosebit de periculoasă, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă.

În urma accidentului, conducătorul motocicletei a fost rănit ușor și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

A fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

