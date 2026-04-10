Poli Timișoara, victorie la Baia Mare și pas uriaș spre promovare!

Publicat în de Octavian Roşa
Politehnica Timișoara a învins-o cu 2-1 (1-0) pe Minaur Baia Mare, în etapa a doua a play-off-ului din Seria a 4-a, Liga a III-a.

Meciul s-a disputat vineri, 10 aprilie, pe Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare.

Startul jocului a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului mare om de fotbal Mircea Lucescu, înmormântat chiar astăzi, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu.

Marcatori: David Popa (min. 8 – penalty) și Vlad Morar (min. 90+4 – penalty) pentru Poli; Raphael Stănescu (min. 55 – penalty) pentru Minaur.

Politehnica: Enășescu – Vlaicu (73, Burlacu-Luca), P. Paul, C. Ene – R. Benzar (87, Vasluian), E. Adam (82, C. Fazekas), Marincu (c), C. Toma – D. Popa (87, V. Morar), Cooper (82, Haiduc). Rezerve: S. Micu – Gavrilă, Amariei, Gogor. Antrenor: Dan Alexa.

Victoria menține echipa alb-violetă pe primul loc în Grupa 4 de play-off.

”În primul rând, țin să le mulțumesc suporterilor, pentru că e o deplasare lungă. Au fost, iarăși, în număr foarte mare. Mă bucur că am reușit să le facem o bucurie acum, înainte de sărbători. Le doresc sărbători fericite! Într-adevăr, un joc dificil. Din punctul meu de vedere, am mai spus, Baia Mare, și prin venirea lui Alex Pelici, este echipa care poate să-ți pună probleme foarte mari. Au jucători care fac diferența. A fost un joc de uzură. Cred că după golul egalizator al lor am controlat meciul cap-coadă. Am avut situații de a înscrie. Penalty-ul al doilea a fost incontestabil. Cred că primele două s-au dat destul de ușor, atât pentru noi, cât și pentru ei. Dar, una peste alta, cred că e o victorie meritată, împotriva unei echipe bune și o deplasare foarte grea aici”, a declarat antrenorul principal Dan Alexa.

Sursa foto: Facebook / Politehnica Timișoara

