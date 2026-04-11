Măsuri noi privind cartea de identitate electronică: nu vor mai fi cerute copii după buletin sau dovada adresei de domiciliu – proiect.

Datele de identitate ale persoanei, precum și domiciliul sau reședința acesteia, după caz, vor fi verificate prin Registrul național de evidență a persoanelor, iar autoritățile nu vor mai avea dreptul să solicite sau să rețină copia actului de identitate.

Măsura este prevăzută într-un proiect al actualei puteri, după ce persoanele care dețin buletine electronice au semnalat zeci de probleme în relația cu statul și alte autorități, sesizările fiind transmise Guvernului prin platforma fara-hartie.gov.ro, potrivit Profit.ro și dcnews.

Acestea fie nu dispun de echipamente pentru citirea noilor cărți de identitate, fie le solicită oamenilor să aducă documente deja încărcate în sistemul electronic sau îi trimit pe cetățeni și chiar angajatori să vină la ghișeul instituțiilor.

Ce prevede proiectul

În acest context, proiectul avansat de reprezentanții coaliției de guvernare și analizat de Profit.ro își propune să rezolve aceste probleme.

”Deși cadrul normativ privind simplificarea administrativă a fost dezvoltat în ultimii ani, sarcina de a proba date pe care statul le deține sau le poate verifica direct continuă să fie transferată, în mod frecvent, asupra cetățeanului.

În practică, persoana este obligată să fotocopieze, să scaneze, să transmită sau să depună înscrisuri pentru confirmarea unor informații care se regăsesc deja în registre publice oficiale.

Această practică întreține o birocrație redundantă și este contrară obiectivului de modernizare a administrației publice, întrucât menține formalisme inutile în locul utilizării mecanismelor legale de verificare directă a datelor”, arată autorii proiectului.

Propunerea legislativă instituie, în primul rând, obligația autorităților și instituțiilor publice, dar și persoanelor juridice de drept autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică, precum notarii, să verifice prin accesarea Registrului național de evidență a persoanelor, datele privind identitatea persoanei și, după caz, datele privind domiciliul ori reședința acesteia, atunci când acestea sunt necesare soluționării unei cereri ori îndeplinirii unei obligații legale.

Corelativ, se instituie interdicția solicitării depunerii ori reținerii copiei actului de identitate.

Totodată, se introduce o normă sancționatorie distinctă, potrivit căreia nerespectarea interdicției de a solicita ori reține copia actului de identitate constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.000 și 3.000 lei.

Ca urmare, proiectul introduce o nouă categorie de beneficiari ai verificării datelor din Registrul național de evidență a persoanelor, respectiv instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică.