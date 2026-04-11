Statistica banilor seniorilor din România. Județele cu cei mai săraci și mai bogați pensionari.

Casa de Pensii a publicat valoarea pensiilor din România. Statistica arată că în unele județe, seniorii iau pensii și cu 1.300 lei peste media națională, în timp ce alții primesc cu 500 lei sub media națională, scrie romaniatv.net și stiripesurse.

Mai mulți bani la pensie pentru unii seniori din România

Casa de Pensii a făcut publice cele mai recente date privind nivelul pensiilor din România, iar cifrele scot la iveală diferențe semnificative între județe. În timp ce unii pensionari încasează sume peste media națională, alții rămân cu venituri mult mai mici.

Potrivit statisticilor oficiale, pensia medie la nivel național este de 2.818 lei. Însă distribuția nu este deloc uniformă. Există mai multe județe unde pensia medie depășește această valoare.

Printre județele cu pensii peste medie se numără Argeș, unde media ajunge la 3.010 lei, Brașov cu 3.332 lei, Cluj cu 2.882 lei, Gorj cu 3.297 lei, Hunedoara cu 3.501 lei și Sibiu cu 2.869 de lei.

Diferențele față de media națională variază de la câteva zeci până la câteva sute de lei.

Cele mai ridicate pensii sunt însă în București. Sectorul 1 conduce detașat, cu o pensie medie de 4.126 de lei, adică cu peste 1.300 de lei mai mult decât media națională. Și celelalte sectoare depășesc pragul mediu, cu valori cuprinse între aproximativ 3.000 și 3.600 de lei.

Explicațiile pentru aceste diferențe țin, în primul rând, de nivelul salariilor din perioada activă

Explicațiile pentru aceste diferențe țin, în primul rând, de nivelul salariilor din perioada activă. Capitala a avut și continuă să aibă cele mai mari salarii din țară, ceea ce se reflectă direct în pensii.

Veniturile mai mari, contribuțiile consistente și stabilitatea locurilor de muncă au dus la pensii mai ridicate.

În cazul unor județe precum Hunedoara și Gorj, nivelul ridicat al pensiilor este explicat de specificul activităților economice. Mineritul și sectorul energetic au oferit salarii peste medie, iar sporurile pentru condiții grele, ore suplimentare și muncă în subteran au fost incluse în calculul pensiei.

La polul opus, aproape 35 de județe înregistrează pensii sub media națională. Printre cele mai afectate se numără Ialomița (2.470 lei), Giurgiu (aproximativ 2.200–2.280 lei), Neamț (2.503 lei), Teleorman (2.469 lei), Vaslui (2.285 lei), Suceava (2.368 lei) și Harghita (2.614 lei).