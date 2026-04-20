Camion cu fructe, făcut scrum într-un incendiu, pe A1 Deva – Timişoara. Trafic restricţionat (video)

Pompierii Detașamentului Deva intervin, luni dimineaţa, pe autostrada A1, sens de mers Deva – Timișoara, unde un autocamion care transporta fructe a fost cuprins de flăcări.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate, de urgență, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autovehicul de transport.

Conducătorul acestuia a reușit să se autoevacueze la timp, însă a suferit un atac de panică și este asistat medical de către paramedici.

Circulația rutieră este restricționată pe ambele benzi.

Intervenția este în dinamică, vom reveni.

UPDATE, ora 12:25: Incendiul este lichidat. Pompierii acționează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate în urma evenimentului. Circulația rutieră s-a reluat pe o bandă, pe sensul Deva – Timișoara.

CITEŞTE ŞI: Rezultate frumoase pentru liceenii din Timiș la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială

Sursa imagini: ISU Hunedoara