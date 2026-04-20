Camion cu fructe, făcut scrum într-un incendiu, pe A1 Deva – Timişoara. Trafic restricţionat (video)

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Camion cu fructe, făcut scrum într-un incendiu, pe A1 Deva - Timişoara. Trafic restricţionat (video)

Pompierii Detașamentului Deva intervin, luni dimineaţa, pe autostrada A1, sens de mers Deva – Timișoara, unde un autocamion care transporta fructe a fost cuprins de flăcări.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate, de urgență, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autovehicul de transport.

Conducătorul acestuia a reușit să se autoevacueze la timp, însă a suferit un atac de panică și este asistat medical de către paramedici.

Circulația rutieră este restricționată pe ambele benzi.

Intervenția este în dinamică, vom reveni.

UPDATE, ora 12:25: Incendiul este lichidat. Pompierii acționează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate în urma evenimentului. Circulația rutieră s-a reluat pe o bandă, pe sensul Deva – Timișoara.

Sursa imagini: ISU Hunedoara

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *