Impresionant! Elevii din Timiș au cucerit podiumul etapei naționale a Olimpiadei de limba și literatura română pentru minorități.

Județul Timiș a avut în acest an o reprezentare generoasă la Olimpiada Națională de Limba și literatura română pentru pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora – clasele V-XII, prin 18 elevi participanți (9 – de la secția maghiară și 9 de la secția germană).

Însă nu doar numărul a fost impresionant, cât mai ales rezultatele excepționale obținute de aceștia:

– Premiul I – Tudor Dobra (clasa a V-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, prof. Raluca Codrin și Adina Crăciunescu)

– Premiul I – Laura Kudor (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Andrea Szeles)

– Premiul I – Maya Daria Georgescu (clasa a XI-a, Colegiul Național Bănățean Timișoara, prof. Patricia Pisano)

– Premiul II – Sofia Bercea (clasa a IX-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, prof. Dorina Ciuhandu)

– Premiul II – Abigél Gál (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Melinda Andrea Moldoveanu)

– Premiul III – Daria Cristea (clasa a VII-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, Timișoara, prof. Dorina Ciuhandu)

– Premiul III – Natalia Ioana Trif (clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, prof. Codruța Pop)

– Premiul III – Natalia Anamaria Burza (clasa a IX-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, prof. Dorina Ciuhandu)

– Premiul III – Iulia Alexandra Trandafir (clasa a X-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, prof. Dorina Ciuhandu)

– Mențiune – Irina Maria Gonzales-Garrido (clasa a X-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” Timișoara, prof. Dorina Ciuhandu)

– Premiu special de la ROTARY CETATE – Elena Enăștescu (clasa a VI-a, Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, Timișoara, prof. Alicia Dragotoniu și Adina Crăciunescu)

– Premiu special din partea Asociației „ASOP Kölcsey Ferenc Szülői Egyesület” – Agnes Craioveanu (clasa a VIII-a, Liceul Teoretic ” „Bartók Béla” Timișoara, prof. Melinda Andrea Moldoveanu)

– Premiu special din partea Asociației Pax – Elza Kaba (clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Andrea Szeles)

– Premiu special din partea Asociației Pax – Anna Olah (clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Andrea Szeles)

– Premiu special din partea Asociației „Rákóczi Szövetség” și premiu special din partea ISJ Satu Mare – Ervin Vladimir Tătaru (clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Andrea Szeles)

La etapa națională a olimpiadei, din județul Timiș au participat și elevii: Erika Betina Szeghalmi (clasa aVII-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Ileana Geanina Miclea), Cristian Endre Deac (clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Melinda Andrea Moldoveanu) și Ana Stanciu (clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara, prof. Andrea Szeles).

Etapa națională din acest an a avut loc la Satu Mare, în perioada 15-18 aprilie.

Profesorii însoțitori din mediul preuniversitar ai elevilor din Timiș au fost Adriana Bireescu (Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara) și Bianca Tănase (Liceul Teoretic Peciu Nou).

CITEȘTE ȘI: PSD a stabilit întrebarea pentru referendumul intern